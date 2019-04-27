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الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن
ملخص
- الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن
- تفجيرات سريلانكا: العثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال داخل منزل يأوي مسلحين اشتبكوا مع قوات الجيش
- إعدامات السعودية: لجنة حكومية أمريكية تدعو لاتخاذ إجراءت صارمة ضد السعودية
- مشروع إماراتي لتوفير الطاقة النظيفة لـ1.3 مليون منزل
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بواسطة أحمد ماهر, حيدر عدنان و نغم قاسم
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مشروع إماراتي لتوفير الطاقة النظيفة لـ1.3 مليون منزل
تبني دبي على مراحل عدة حقلا كبيرا من ألواح الطاقة الشمسية يحمل اسم (حديقة محمد بن راشد آل مكتوم الشمسية) والعمل مستمر في المرحلة الثالثة لتنتهي عام 2020 ويكون في الحديقة 5.3 مليون لوح طاقة شمسية.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن تكلفة المشروع تقدر بـ50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) وهدفه توفير الطاقة اللازمة لـ1.3 مليون منزل، مخفضا من انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا.
وتستخدم الحديقة تقنية الطاقة الشمسية المركزة مع برج يخزن الحرارة لـ15 ساعة مما يسمح بتوليد الطاقة على مدار 24 ساعة.
كيف يقارن المشروع الإماراتي مع مشروعات عالمية؟
توجد في صحراء تينجر في الصين حديقة لألواح الطاقة الشمسية تولد 1547 ميغاواط، وحاليا هي أكبر حديقة لتوليد الطاقة في العالم.
وفي الهند العمل مستمر في بناء حقل من تلك الألواح سينتهي العمل فيه عام 2023 ليولد 3 آلاف ميغاواط.
أما حديقة محمد بن راشد للطاقة فيتوقع أن تنتج بانتهاء المرحلة الرابعة في عام 2022، 1963 ميغاواط، وهو ما يضعها في أعلى قائمة هذه النوع من المشاريع قيد التطوير، ولكن يخطط الإماراتيون لإضافة مراحل أخرى للمشروع لرفع الطاقة المولدة إلى 5 آلاف ميغاواط.
إعدامات السعودية: لجنة حكومية أمريكية تدعو لاتخاذ إجراءت صارمة ضد السعودية
دعت لجنة حكومية أمريكية معنية بالحريات الدينية حول العالم إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد السلطات السعودية لإعدامها 37 شخصا معظمهم من الشيعة، بحسب تقارير من منظمات حقوقية دولية.
و أشارت اللجنة، وهى جهة استشارية يعين أعضاءها الرئيس دونالد ترامب ونواب في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى أنه على وزارة الخارجية الأمريكية "أن تتوقف عن السماح للسعودية بممارسة مثل هذه الأفعال".
وقالت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أغلب المواطنين السعوديين الذين تم إعدامهم يوم الثلاثاء الماضي كانوا من الشيعة، وإن جثة أحدهم عرضت على الملأ بعد إعدامه.
تفجيرات سريلانكا: العثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال داخل منزل يأوي مسلحين اشتبكوا مع قوات الجيش
قال الجيش السريلانكي إن خمسة عشر شخصا قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين قواته ومسلحين كان يختبأون داخل منزل في بلدة على الساحل الشرقي للبلاد.
وعثرت قوات الأمن على كمية كبيرة من المتفجرات أثناء مداهمتها للمنزل الواقع في بلدة سانتهاماروتو القريبة من إحدى البلدات التي شهدت بعضا من تفجيرات الأحد الماضي التي أودت بحياة 253 شخصا بحسب حصيلة رسمية معدلة.
وأضاف متحدث باسم الجيش إن قواته عثرت على خمسة عشرة جثة بينهم ستة أطفال أثناء تطهيرها للمنزل الذي دارت حوله اشتباكات ليلية مع مشتبهين إسلاميين.
وكانت الشرطة قد أعلنت مقتل أربعة مسلحين ومدني في تلك الاشتباكات.
الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الشامل على المسلحين في محافظة إدلب بسوريا "ليس ملائمًا الآن"، وإنه يتعين أخذ الاحتياجات الأمنية للمدنيين في الاعتبار.
وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيل لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
وفي سبتمبر 2018، توصل بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب المأهولة بالسكان، إذ تشير تقديرات غير رسمية غلى أن عدد سكانها يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة.
وساعدت موسكو قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا خلال الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، لكن القتال ما زال مستمرًا.