الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن

هيئة كهرباء ومياه دبي Copyright: هيئة كهرباء ومياه دبي صورة تخيلية للمشروع Image caption: صورة تخيلية للمشروع

تبني دبي على مراحل عدة حقلا كبيرا من ألواح الطاقة الشمسية يحمل اسم (حديقة محمد بن راشد آل مكتوم الشمسية) والعمل مستمر في المرحلة الثالثة لتنتهي عام 2020 ويكون في الحديقة 5.3 مليون لوح طاقة شمسية.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن تكلفة المشروع تقدر بـ50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) وهدفه توفير الطاقة اللازمة لـ1.3 مليون منزل، مخفضا من انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا.

وتستخدم الحديقة تقنية الطاقة الشمسية المركزة مع برج يخزن الحرارة لـ15 ساعة مما يسمح بتوليد الطاقة على مدار 24 ساعة.

كيف يقارن المشروع الإماراتي مع مشروعات عالمية؟

توجد في صحراء تينجر في الصين حديقة لألواح الطاقة الشمسية تولد 1547 ميغاواط، وحاليا هي أكبر حديقة لتوليد الطاقة في العالم.

وفي الهند العمل مستمر في بناء حقل من تلك الألواح سينتهي العمل فيه عام 2023 ليولد 3 آلاف ميغاواط.

أما حديقة محمد بن راشد للطاقة فيتوقع أن تنتج بانتهاء المرحلة الرابعة في عام 2022، 1963 ميغاواط، وهو ما يضعها في أعلى قائمة هذه النوع من المشاريع قيد التطوير، ولكن يخطط الإماراتيون لإضافة مراحل أخرى للمشروع لرفع الطاقة المولدة إلى 5 آلاف ميغاواط.