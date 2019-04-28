غارة جوية على العاصمة الليبية طرابلس، وبدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية

بدأ الناخبون الإسبان في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تعد ثالث اقتراع برلماني في أربعة أعوام. ويسعى رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الفوز بالانتخابات وسط منافسة قد تكون قوية من أحزاب اليمين وخاصة حركة بوكس اليمينية المتشددة. وهيمنت على الحملات الانتخابية قضايا على شاكلة المساواة بين الجنسين والهوية الوطنية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية
بدأ الناخبون الإسبان في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تعد ثالث اقتراع برلماني في أربعة أعوام.
ويسعى رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الفوز بالانتخابات وسط منافسة قد تكون قوية من أحزاب اليمين وخاصة حركة بوكس اليمينية المتشددة.
وهيمنت على الحملات الانتخابية قضايا على شاكلة المساواة بين الجنسين والهوية الوطنية.
غارة جوية على العاصمة الليبية طرابلس
تعرضت العاصمة الليبية طرابلس إلى غارة جوية ليلة أمس.
وبحسب التقارير الواردة من طرابلس فإن الغارة استهدفت منطقة قريبة من مواقع تمركز القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تخوض مواجهات مسلحة ضد المسلحين الموالين للقائد العسكري خليفة حفتر.