تعد هذه هي ثالث انتخابات في أربعة أعوام
مباشر

غارة جوية على العاصمة الليبية طرابلس، وبدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس
  2. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية

    بدأ الناخبون الإسبان في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تعد ثالث اقتراع برلماني في أربعة أعوام.

    ويسعى رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الفوز بالانتخابات وسط منافسة قد تكون قوية من أحزاب اليمين وخاصة حركة بوكس اليمينية المتشددة.

    وهيمنت على الحملات الانتخابية قضايا على شاكلة المساواة بين الجنسين والهوية الوطنية.

  2. غارة جوية على العاصمة الليبية طرابلس

    تعرضت العاصمة الليبية طرابلس إلى غارة جوية ليلة أمس.

    وبحسب التقارير الواردة من طرابلس فإن الغارة استهدفت منطقة قريبة من مواقع تمركز القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تخوض مواجهات مسلحة ضد المسلحين الموالين للقائد العسكري خليفة حفتر.

العودة إلى أعلى