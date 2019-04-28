غارة جوية على العاصمة الليبية طرابلس، وبدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية

بدأ الناخبون الإسبان في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تعد ثالث اقتراع برلماني في أربعة أعوام.

ويسعى رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الفوز بالانتخابات وسط منافسة قد تكون قوية من أحزاب اليمين وخاصة حركة بوكس اليمينية المتشددة.

وهيمنت على الحملات الانتخابية قضايا على شاكلة المساواة بين الجنسين والهوية الوطنية.