سريلانكا تحظر غطاء الوجه، وتأجيل" مليونية الشريعة" في السودان

أعلن في السودان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري\nوتيار إسلامي على إرجاء مسيرة كان من المفترض أن تنطلق اليوم بهدف التأكيد على\n"هوية البلاد الإسلامية" وبحسب التقارير الواردة من السودان فإن الاتفاق على إرجاء\nالمسيرة جاء عقب اجتماع بين نائب رئيس\nالمجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، وممثلي تيار نصرة الشريعة. ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة\nالقانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم\n"مسيرة مليونية" للتحذير من المساس بالقوانين الإسلامية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الاتفاق على تأجيل "مليونية الشريعة" في السودان
أعلن في السودان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وتيار إسلامي على إرجاء مسيرة كان من المفترض أن تنطلق اليوم بهدف التأكيد على "هوية البلاد الإسلامية"
وبحسب التقارير الواردة من السودان فإن الاتفاق على إرجاء المسيرة جاء عقب اجتماع بين نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، وممثلي تيار نصرة الشريعة.
ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم "مسيرة مليونية" للتحذير من المساس بالقوانين الإسلامية.
تفجيرات سريلانكا: السلطات تحظر غطاء الوجه في الأماكن العامة
حظرت سريلانكا غطاء الوجه في الأماكن العامة وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها البلاد قبل نحو 8 أيام وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس، ايتريبالا سيريسينا، إنه سيستعين بقانون الطوارئ لتطبيق الحظر بدءا من اليوم وذلك في إطار جهود "حماية الأمن القومي".
ورغم أن البيان لم يأت على ذكر النقاب تحديدا إلا أن الخطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف النقاب.