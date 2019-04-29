سريلانكا تحظر غطاء الوجه، وتأجيل" مليونية الشريعة" في السودان

أعلن في السودان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وتيار إسلامي على إرجاء مسيرة كان من المفترض أن تنطلق اليوم بهدف التأكيد على "هوية البلاد الإسلامية"

وبحسب التقارير الواردة من السودان فإن الاتفاق على إرجاء المسيرة جاء عقب اجتماع بين نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، وممثلي تيار نصرة الشريعة.

ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم "مسيرة مليونية" للتحذير من المساس بالقوانين الإسلامية.