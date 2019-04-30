بدء مراسم تنازل إمبراطور اليابان عن العرش، والعثور على عبوة مفخخة في مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية

بدأ إمبراطور اليابان أكيهيتو مراسم التنازل عن العرش ليكون أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ أكثر من 200 عام. وكان الإمبراطور البالغ من العمر 85 قد أعلن عن رغبته في التنازل عن العرش بسبب ظروفه الصحية. وهذا وسيتم غدا تنصيب ولي العهد الأمير نارهيتو إمبراطورا
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إمبراطور اليابان يبدأ مراسم التنازل عن العرش
بدأ إمبراطور اليابان أكيهيتو مراسم التنازل عن العرش ليكون أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ أكثر من 200 عام.
وكان الإمبراطور البالغ من العمر 85 قد أعلن عن رغبته في التنازل عن العرش بسبب ظروفه الصحية.
وهذا وسيتم غدا تنصيب ولي العهد الأمير نارهيتو إمبراطورا
العثور على عبوة مفخخة في مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية
ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على رجل بعد اكتشاف عبوة مفخخة وذخيرة في مدينة كرايست تشيريش التي شهدت في الشهر الماضي مقتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين.
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على ضاحية فيليب تاون بينما كان خبراء المفرقعات يبطلون عمل العبوة الناسفة.
وبحسب التقارير الواردة من المدينة فإن الشخص الذي ألقت الشرطة القبض عليه يبلغ من العمر 33 عاما.