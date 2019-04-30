بدء مراسم تنازل إمبراطور اليابان عن العرش، والعثور على عبوة مفخخة في مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية

بدأ إمبراطور اليابان أكيهيتو مراسم التنازل عن العرش ليكون أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ أكثر من 200 عام.

وكان الإمبراطور البالغ من العمر 85 قد أعلن عن رغبته في التنازل عن العرش بسبب ظروفه الصحية.

وهذا وسيتم غدا تنصيب ولي العهد الأمير نارهيتو إمبراطورا