وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية
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الإمارات: الدول العربية تدعم الانتقال السياسي في السودان، وتواصل الاشتباكات في شمال غربي سوريا

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ملخص

  1. الإمارات: ندعم الانتقال السياسي في السودان ولا نريد المزيد من الفوضى في المنطقة
  2. تواصل الاشتباكات في شمال غربي سوريا

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  1. تواصل الاشتباكات في شمال غربي سوريا

    تواصلت صباح اليوم عمليات القصف المدفعي والغارات في شمال غربي سوريا.

    وقالت فصائل المعارضة المسلحة إن غارات جوية روسية وسورية حكومية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات فيريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

    إلا أن القوات الحكومية من جهتهأشارت في بيانات لها إلى أنها استهدفت مواقع المعارضة بالقصف الدفعي ردا على الخروقات التي تمارسها المعارضة في مناطق خفض التصعيد.

  2. الإمارات: ندعم الانتقال السياسي في السودان ولا نريد المزيد من الفوضى في المنطقة

    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الدول العربية "تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات."

    وأضاف الوزير على تويتر "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك"

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