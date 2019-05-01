الإمارات: الدول العربية تدعم الانتقال السياسي في السودان، وتواصل الاشتباكات في شمال غربي سوريا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الدول العربية "تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات."

وأضاف الوزير على تويتر "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك"