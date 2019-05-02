الإمارات: ميليشيات تسيطر على طرابلس الليبية، وقطر تنتقد العقوبات الأمريكية على إيران

انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوجه الأمريكي لوقف كل صادرات النفط الإيرانية منذ بداية الشهر الجاري، قائلا إن العقوبات الأحادية الجانب لا تتسم بالحكمة لكونها تلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وجاءت هذه الانتقادات في مؤتمرصحفي عقب مباحثات اليوم الأول لمنتدى التعاون الآسيوي الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه مسؤولون من السعودية والبحرين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نشوب الأزمة الخليجية .