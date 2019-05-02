الإمارات: ميليشيات تسيطر على طرابلس الليبية، وقطر تنتقد العقوبات الأمريكية على إيران

انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوجه الأمريكي لوقف كل صادرات النفط الإيرانية منذ بداية الشهر الجاري، قائلا إن العقوبات الأحادية الجانب لا تتسم بالحكمة لكونها تلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وجاءت هذه الانتقادات في مؤتمرصحفي عقب مباحثات اليوم الأول لمنتدى التعاون الآسيوي الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه مسؤولون من السعودية والبحرين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نشوب الأزمة الخليجية .
Quote Message: "إن دولة قطر لا ترى أن العقوبات أحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات لكن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار. from محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
"إن دولة قطر لا ترى أن العقوبات أحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات لكن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار.
الإمارات: ميليشيات تسيطر على طرابلس الليبية
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة الميليشيات وإن الأولوية يجب أن تكون لدعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب.
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على تويتر.
وتشهد أطراف طرابلس قتالا بين قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، ضد قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا برئاسة فائز السراج.
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قطر تنتقد العقوبات الأمريكية على إيران
انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوجه الأمريكي لوقف كل صادرات النفط الإيرانية منذ بداية الشهر الجاري، قائلا إن العقوبات الأحادية الجانب لا تتسم بالحكمة لكونها تلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وجاءت هذه الانتقادات في مؤتمرصحفي عقب مباحثات اليوم الأول لمنتدى التعاون الآسيوي الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه مسؤولون من السعودية والبحرين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نشوب الأزمة الخليجية .
الإمارات: ميليشيات تسيطر على طرابلس الليبية
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة الميليشيات وإن الأولوية يجب أن تكون لدعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب.
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على تويتر.
وتشهد أطراف طرابلس قتالا بين قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، ضد قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا برئاسة فائز السراج.