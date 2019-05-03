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عضو في المجلس العسكري: لن نقبل بأغلبية مدنية في مجلس لتقاسم السلطة في السودان
ملخص
- عضو في المجلس العسكري: لن نقبل بأغلبية مدنية في مجلس لتقاسم السلطة في السودان
- اليوم العالمي لحرية الصحافة
- وزير الدفاع التركي: واشنطن تظهر مرونة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا
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وزير الدفاع التركي: واشنطن تظهر مرونة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار إن الولايات المتحدة تظهر بعض المرونة بخصوص إقامة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا على طول الحدود مع تركيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو قد قال أيضا إن أنقرة وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تفاصيل المنطقة الآمنة .
وتريد أنقرة إنشاء المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من سوريا.
اليوم العالمي لحرية الصحافة
يحتفل العالم في الثالث من شهر مايو/آيار كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وترعى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة الاحتفال الذي يهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها، والتذكير بالصحفيين والصحفيات الذين سجنوا بسبب تقاريرهم أو قتلوا أثناء تأدية عملهم.
واختارت "يونسكو" إثيوبيا لاستضافة الحفل هذا العام، والتي كانت توصف في السابق بأنها واحدة ن أسوأ الدول في تعاملها مع الصحفيين.
عضو في المجلس العسكري: لن نقبل بأغلبية مدنية في مجلس لتقاسم السلطة في السودان
صرح الفريق صلاح عبد الخالق أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في السودان لـ بي بي سي أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة ، وإن ذلك خط أحمر.
وأضاف أن يمكن أن يقبل المجلس بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين.
وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.