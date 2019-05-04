"90 صاروخا" من قطاع غزة إلى إسرائيل، وقصف إسرائيلي بالمدفعية الثقيلة لجنوب وشمال القطاع

قال الجيش الإسرائيلي إن فصائل فلسطينية أطلقت قرابة 90 صاروخا تجاه إسرائيل صباح اليوم، كما ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مواقع تابعة لحماس جنوبي وشمالي القطاع. وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت العشرات من الصواريخ.

وقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات أمس قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وتتواصل في القاهرة المحادثات بين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية وممثلين عن فصائل فلسطينية في إطار مساعي تثبيت الهدنة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية وتخفيف الحصار على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من خمسين متظاهرا أصيبوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي استهدفت آلاف المتظاهرين أثناء مشاركتهم في مظاهرات مسيرات العودة في جمعتها السابعة والخمسين أمس، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي.