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اشتباكات بين الأمن السوداني ومحتجين في جنوب دارفور، واستجابة ضعيفة لدعوة زعيم المعارضة الفنزويلية للتظاهر
ملخص
- اشتباكات بين الأمن السوداني ومتظاهرين في جنوب دارفور
- استجابة ضعيفة لدعوة زعيم المعارضة الفنزويلية للتظاهر
- نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات ضد "التنظيمات الإرهابية" في غزة
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نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات ضد "التنظيمات الإرهابية" في غزة
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، جيش بلاده بمواصلة الهجمات المكثفات ضد ما وصفها بالـ"تنظيمات الإرهابية في غزة"
وجاء حديث نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي في القدس وذلك مع دخول القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية يومه الثالث وهو ما أسفر عن مقتل سبعة فلسطينيين وإسرائيلي واحد.
استجابة ضعيفة لدعوة زعيم المعارضة الفنزويلية للتظاهر
تعرض زعيم المعارضة في فنزويلا، جوان غوايدو، إلى انتكاسة جديدة في مشوار سعيه للإطاحة بحكم الرئيس نيكولاس مادورو.
حيث لم تلق دعوته للتظاهر أمام الثكنات العسكرية يوم أمس إلا استجابة ضعيفة.
وكان غوايدو قد تقدم انتفاضة شعبية يوم الثلاثاء لم تكلل بالنجاح وذلك بعد أن نشر مقطعا مصورا قال فيه إن قادة الجيش يرفضون الانصياع لأوامر مادورو.
اشتباكات بين الأمن السوداني ومتظاهرين في جنوب دارفور
وقعت ليلة أمس اشتباكات بين قوات الأمن السودانية ومتظاهرين في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
وقال والي جنوب دارفور هاشم خالد إن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا في مسيرة سلمية قبل أن ينخرطوا في أعمال عنف مع وحدة للقوات المسلحة.
وبحسب هاشم فإن أربعة من أفراد القوات المسلحة وقوة الدعم السريع اصيبوا في الاشتباكات بينما لم يصب أي من المتظاهرين.