اشتباكات بين الأمن السوداني ومحتجين في جنوب دارفور، واستجابة ضعيفة لدعوة زعيم المعارضة الفنزويلية للتظاهر

وقعت ليلة أمس اشتباكات بين قوات الأمن السودانية ومتظاهرين في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وقال والي جنوب دارفور هاشم خالد إن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا في مسيرة سلمية قبل أن ينخرطوا في أعمال عنف مع وحدة للقوات المسلحة.

وبحسب هاشم فإن أربعة من أفراد القوات المسلحة وقوة الدعم السريع اصيبوا في الاشتباكات بينما لم يصب أي من المتظاهرين.