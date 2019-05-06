حفتر يدعو قواته إلى القتال بشكل أقوى خلال رمضان، وواشنطن قلقة من سعي تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط قرب السواحل القبرصية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات ومجموعة قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يمثل تحذيرا لإيران مشددا على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب.

وأشار بولتون في بيان رسمي إلى أن القرار الأمريكي بنشر المدمرة أبراهام لنكولن يحمل رسالة واضحة بأن بلاده سترد على أي هجوم إيراني.

وكان التوتر بين البلدين قد أزداد في الفترة الأخيرة مع سعي الولايات المتحدة لوقف تصدير النفط الإيراني.