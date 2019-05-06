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حفتر يدعو قواته إلى القتال بشكل أقوى خلال رمضان، وواشنطن قلقة من سعي تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط قرب السواحل القبرصية
ملخص
- حفتر مخاطبا قواته: رمضان هو شهر الجهاد
- واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط "لتحذير إيران"
- واشنطن قلقة من سعى تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط قرب السواحل القبرصية
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واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط "لتحذير إيران"
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات ومجموعة قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يمثل تحذيرا لإيران مشددا على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب.
وأشار بولتون في بيان رسمي إلى أن القرار الأمريكي بنشر المدمرة أبراهام لنكولن يحمل رسالة واضحة بأن بلاده سترد على أي هجوم إيراني.
وكان التوتر بين البلدين قد أزداد في الفترة الأخيرة مع سعي الولايات المتحدة لوقف تصدير النفط الإيراني.
حفتر مخاطبا قواته : رمضان هو شهر الجهاد
دعا القائد الليبي خليفة حفتر قوات شرق ليبيا إلى القتال بشكل أكثر قوة أثناء شهر رمضان الذي وصفه بشهر "الجهاد".
وتخوض القوات التابعة لحفتر مواجهات مسلحة على مشارف العاصمة طرابلس ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وشدد حفتر في بيان ألقاه الناطق باسم الجيش الوطني الليبي على ضرورة أن تزداد عزيمة قواته أثناء شهر رمضان حتى تتمكن من " تلقين العدو درسا أعظم وأكبر من الدروس السابقة"