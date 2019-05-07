اشتباكات عنيفة بمناطق خفض التصعيد في شمال سوريا، وميانمار تطلق سراح صحفيين كانا يعملان على تحقيق حول الروهينغا

أطلقت السلطات في\nميانمار بشكل مفاجئ سراح اثنين من صحفيي وكالة رويترز للانباء كان قد صدر بحقهما\nحكم بالسجن بتهمة انتهاك أسرار الدولة. وجاء اطلاق سراح\nالصحفيين في أطار عفو رئاسي شمل أيضا آلاف السجناء. وكان الحكم بسجن\nالصحفيين لمدة سبعة أعوام قد صدر في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء مشاركتهما في تحقيق\nصحفي حول قتل قوات الأمن للآلاف من مسلمي الروهينغا. وفي تصريحات لبي بي\nسي، قال أحد الصحفيين، ويدعى وا لون، إنه لن يتوقف عن ممارسة الصحافة.
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ميانمار تطلق سراح صحفيين كانا يعملان على تحقيق حول الروهينغا
أطلقت السلطات في ميانمار بشكل مفاجئ سراح اثنين من صحفيي وكالة رويترز للانباء كان قد صدر بحقهما حكم بالسجن بتهمة انتهاك أسرار الدولة.
وجاء اطلاق سراح الصحفيين في أطار عفو رئاسي شمل أيضا آلاف السجناء.
وكان الحكم بسجن الصحفيين لمدة سبعة أعوام قد صدر في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء مشاركتهما في تحقيق صحفي حول قتل قوات الأمن للآلاف من مسلمي الروهينغا.
وفي تصريحات لبي بي سي، قال أحد الصحفيين، ويدعى وا لون، إنه لن يتوقف عن ممارسة الصحافة.
المعارضة السورية: أكثر من 30 قتيلا في صفوف الجيش في اشتباكات بشمال البلاد
وقعت معارك ضارية ليلة أمس بين القوات الحكومية السورية مدعومة بالطيران الروسي ومسلحي المعارضة في عدة مناطق شمال غربي البلاد، الخاضعة لاتفاقية خفض التصعيد، ما أوقع قتلى وجرحى من الجانبين.
وكانت القوات الحكومية قد قالت إنها شنت هجوما واسعا على مواقع فصائل المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي ردا على خروقات لهذه الفصائل.
إلا أن فصائل المعارضة شنت هجوما معاكسا استعادت من خلاله تل عثمان الاستراتيجي ما أسفر عن مقتل أكثر من ٣٠ جنديا حكوميا بحسب بيانات المعارضة.
كذلك شهدت محافظتا اللاذقية و إدلب اشتباكات بين الجيش والمعارضة.