اشتباكات عنيفة بمناطق خفض التصعيد في شمال سوريا، وميانمار تطلق سراح صحفيين كانا يعملان على تحقيق حول الروهينغا

أطلقت السلطات في ميانمار بشكل مفاجئ سراح اثنين من صحفيي وكالة رويترز للانباء كان قد صدر بحقهما حكم بالسجن بتهمة انتهاك أسرار الدولة.

وجاء اطلاق سراح الصحفيين في أطار عفو رئاسي شمل أيضا آلاف السجناء.

وكان الحكم بسجن الصحفيين لمدة سبعة أعوام قد صدر في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء مشاركتهما في تحقيق صحفي حول قتل قوات الأمن للآلاف من مسلمي الروهينغا.

وفي تصريحات لبي بي سي، قال أحد الصحفيين، ويدعى وا لون، إنه لن يتوقف عن ممارسة الصحافة.