استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري، وآسيا بيبي تغادر باكستان بعد شهور من تبرئتها من تهمة التجديف

أكدت السلطات الباكستانية صحة الأنباء التي تحدثت عن ان آسيا بيبي، المسيحية التي بُرئت من تهمة التجديف والإساءة إلى النبي محمد ، قد غادرت البلاد

ونقل مراسل لبي بي سي عن محامي آسيا بيبي قوله إنها وصلت إلى كندا حيث تعيش اثنتان من بناتها بعد أن حصلتا على اللجوء السياسي في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت بيبي قد قضت 8 أعوام في السجن بعد أن صدر بحقها حكم الاعدام بتهمة إهانة النبي محمد أثناء مشادة بينها وبين جاراتها.

وكان قرار تبرئة آسيا بيبي قد أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة نظمها متشددون.