استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري، وآسيا بيبي تغادر باكستان بعد شهور من تبرئتها من تهمة التجديف

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية\nأن قواتها الخاصة خاضت معركة مسلحة ضد مسلحين اقتحموا مكاتب إحدى المنظمات غير\nالحكومية في العاصمة كابول. وتفيد تقارير أن سيارة\nمفخخة انفجرت قبل دخول المسلحين المتمردين المبنى الذي يقع بالقرب من مكتب المدعي العام\nومجمع الأمم المتحدة. وقالت الشرطة إنها أنقذت\nأكثر من مائة وخمسين شخصًا. وأكد متحدث باسم وزارة الصحة نقل تسعة جرحى إلى المستشفى. وأعلنت طالبان\nمسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم. الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من حادث اقتحام مسلحين لمبنى\nحكومي آخر في كابول، أسفر عن مقتل العشرات.
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طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم في كابول خلف عشرات الجرحى
أعلنت وزارة الداخلية الافغانية أن قواتها الخاصة خاضت معركة مسلحة ضد مسلحين اقتحموا مكاتب إحدى المنظمات غير الحكومية في العاصمة كابول.
وتفيد تقارير أن سيارة مفخخة انفجرت قبل دخول المسلحين المتمردين المبنى الذي يقع بالقرب من مكتب المدعي العام ومجمع الأمم المتحدة.
وقالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من مائة وخمسين شخصًا. وأكد متحدث باسم وزارة الصحة نقل تسعة جرحى إلى المستشفى.
وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم. الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من حادث اقتحام مسلحين لمبنى حكومي آخر في كابول، أسفر عن مقتل العشرات.
آسيا بيبي تغادر باكستان بعد شهور من تبرئتها من تهمة التجديف
أكدت السلطات الباكستانية صحة الأنباء التي تحدثت عن ان آسيا بيبي، المسيحية التي بُرئت من تهمة التجديف والإساءة إلى النبي محمد ، قد غادرت البلاد
ونقل مراسل لبي بي سي عن محامي آسيا بيبي قوله إنها وصلت إلى كندا حيث تعيش اثنتان من بناتها بعد أن حصلتا على اللجوء السياسي في وقت سابق من العام الجاري.
وكانت بيبي قد قضت 8 أعوام في السجن بعد أن صدر بحقها حكم الاعدام بتهمة إهانة النبي محمد أثناء مشادة بينها وبين جاراتها.
وكان قرار تبرئة آسيا بيبي قد أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة نظمها متشددون.
استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري
أفاد حساب الحكومة الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز.
وكان الرزاز قد تولى رئاسة الحكومة في العام الماضي في أعقاب احتجاجات شعبية على قرارات اقتصادية كانت حكومة سلفه هاني الملقي تعتزم تطبيقها.