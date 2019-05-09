مباشر
واشنطن تدعو المجلس العسكري السوداني إلى تسريع وتيرة نقل السلطة، وبرلمان سنغافورة يمرر قانونا لمكافحة "الأخبار الزائفة"
ملخص
- مظاهرات السودان: واشنطن تدعو المجلس العسكري إلى تسريع وتيرة نقل السلطة
- برلمان سنغافورة يوافق على قانون لمكافحة ترويج " الأخبار الزائفة"
تغطية مباشرة
time_stated_uk
برلمان سنغافورة يوافق على قانون لمكافحة "الأخبار الزائفة"
وافق البرلمان في سنغافورة على مشروع قانون لمكافحة ترويج "الأخبار الزائفة".
ويلزم القانون منصات الأخبار والرسائل الإلكترونية بتصحيح أو حذف المحتوى الذي تراه الحكومة زائفا.
وتتراوح العقوبات على المخالفين ما بين الغرامة إلى الحبس.
وتقول الحكومة إن الآراء ووجهات النظر لن تخضع للقانون الذي يواجه معارضة من قبل الصحفيين والأكاديميين وشركات التقنيات الإلكترونية.
وتقول جماعات حقوقية إن القانون، والذي سيتم العمل به في نهاية العام الجاري، سيكون له عواقب سلبية على حرية مستخدمي الانترنت في جنوب شرق آسيا.
مظاهرات السودان: واشنطن تدعو المجلس العسكري إلى تسريع وتيرة نقل السلطة
دعت الولايات المتحدة الأمريكية المجلس العسكري في السودان إلى تسريع وتيرة عميلة نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فإن نائب ووزير الخارجية جون سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد فيه على دعم واشنطن "لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي" داعيا المجلس إلى احترام حقوق الإنسان لكافة المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في وقت دعا فيه قادة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني في أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بتأجيل نقل السلطة إلى إدارة مدنية.