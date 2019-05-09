واشنطن تدعو المجلس العسكري السوداني إلى تسريع وتيرة نقل السلطة، وبرلمان سنغافورة يمرر قانونا لمكافحة "الأخبار الزائفة"

دعت الولايات المتحدة الأمريكية المجلس العسكري في السودان إلى تسريع وتيرة عميلة نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فإن نائب ووزير الخارجية جون سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد فيه على دعم واشنطن "لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي" داعيا المجلس إلى احترام حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت دعا فيه قادة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني في أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بتأجيل نقل السلطة إلى إدارة مدنية.