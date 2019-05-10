واشنطن تنفذ تهديدها مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية مع بكين، ونقوش على صخرة في فرنسا تحيّر الباحثين

تعرض السلطات في قرية فرنسية جائزة قيمتها 2000 يورو (نحو 2245 دولارا) لمن يساعد في فك شفرة نقوش عمرها 230 عاما عُثر عليها على صخرة بالقرب من أحد الشواطئ.

ولم يستطع أحد حتى الآن التعرف على معنى قرابة 20 سطرا على الصخرة.

وتشمل النقوش حروفا بالفرنسية منحوتة بصورة عكسية.