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واشنطن تنفذ تهديدها مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية مع بكين، ونقوش على صخرة في فرنسا تحيّر الباحثين

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ملخص

  1. تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
  2. "لغز نقوش" على صخرة في فرنسا

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  1. هل تستطيع حل لغز هذه الصخرة؟

    تعرض السلطات في قرية فرنسية جائزة قيمتها 2000 يورو (نحو 2245 دولارا) لمن يساعد في فك شفرة نقوش عمرها 230 عاما عُثر عليها على صخرة بالقرب من أحد الشواطئ.

    ولم يستطع أحد حتى الآن التعرف على معنى قرابة 20 سطرا على الصخرة.

    وتشمل النقوش حروفا بالفرنسية منحوتة بصورة عكسية.

    صخرة
    Copyright: AFP/Getty Images
    Image caption: الباحثون فشلوا في فك شفرة النقوش الموجودة على الصخرة

  2. الولايات المتحدة تنفذ تهديدها مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية مع الصين

    ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات من الصين تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، بعد فشل محادثات تجارية مهمة بين الجانبين.

    وارتفعت الرسوم على آلاف الواردات، تشمل قطع غيار سيارات وسلعا إلكترونية، من 10 في المئة إلى 25 في المئة.

    وأعربت وزارة التجارة الصينية عن أسفها إزاء القرار الأمريكي، قائلة إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد عليه.

    ترامب
    Copyright: EPA
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