الحوثيون يعلنون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة باليمن،وخطاب لزعيم جماعة "أمة الإسلام" يثير انتقادات في الولايات المتحدة

الحوثيون يعلنون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة باليمن
خطاب لزعيم جماعة "أمة الإسلام" يثير انتقادات في الولايات المتحدة
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خطاب لزعيم جماعة "أمة الإسلام" يثير انتقادات في الولايات المتحدة
أدان رجال دين بارزون في كل من الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة والطائفة اليهودية في البلاد قرار واحدة من الكنائس باستضافة خطاب زعيم جماعة " أمة الإسلام" لويس فارخان والذي أدلى فيه بتصريحات معادية للسامية.
وكان أسقف مدينة شيكاغو قد أعتذر عن محتوى الخطاب الذي قال فيه فارخان إنه مكلف من قبل الله " بالفصل بين اليهود الأخيار واليهود الأشرار".
وكانت كنيسة القديسة سابينا قد بثت الخطاب عبر صفحتها على موقع فيسبوك وهو ما بررته وقتها بالقول إن القرار جاء لرفضهم قرار فيسبوك في الأسبوع الماضي بحظر خطابات زعيم " أمة الإسلام" بسبب إذكائها لخطاب الكراهية.
الحوثيون يعلنون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة باليمن
قال مسؤولون في حركة أنصار الله الحوثية اليمنية إن مسلحي الحركة بدأوا في الانسحاب أحادي الجانب من ثلاثة موانئ يمنية.
وأكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية، لبي بي سي بدء انسحاب مسلحي الحركة من الصليف ورأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، التي تعد الميناء الرئيسي في البلاد، تنفيذا لاتفاق رعته الأمم المتحدة لوقف القتال والتمهيد لبدء عملية السلام.
وكانت مدينة الحديدة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية ومسلحي الحركة الحوثية.
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time_stated_uk
خطاب لزعيم جماعة "أمة الإسلام" يثير انتقادات في الولايات المتحدة
أدان رجال دين بارزون في كل من الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة والطائفة اليهودية في البلاد قرار واحدة من الكنائس باستضافة خطاب زعيم جماعة " أمة الإسلام" لويس فارخان والذي أدلى فيه بتصريحات معادية للسامية.
وكان أسقف مدينة شيكاغو قد أعتذر عن محتوى الخطاب الذي قال فيه فارخان إنه مكلف من قبل الله " بالفصل بين اليهود الأخيار واليهود الأشرار".
وكانت كنيسة القديسة سابينا قد بثت الخطاب عبر صفحتها على موقع فيسبوك وهو ما بررته وقتها بالقول إن القرار جاء لرفضهم قرار فيسبوك في الأسبوع الماضي بحظر خطابات زعيم " أمة الإسلام" بسبب إذكائها لخطاب الكراهية.
الحوثيون يعلنون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة باليمن
قال مسؤولون في حركة أنصار الله الحوثية اليمنية إن مسلحي الحركة بدأوا في الانسحاب أحادي الجانب من ثلاثة موانئ يمنية.
وأكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية، لبي بي سي بدء انسحاب مسلحي الحركة من الصليف ورأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، التي تعد الميناء الرئيسي في البلاد، تنفيذا لاتفاق رعته الأمم المتحدة لوقف القتال والتمهيد لبدء عملية السلام.
وكانت مدينة الحديدة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية ومسلحي الحركة الحوثية.