الحوثيون يعلنون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة باليمن،وخطاب لزعيم جماعة "أمة الإسلام" يثير انتقادات في الولايات المتحدة

أدان رجال دين بارزون في كل من الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة والطائفة اليهودية في البلاد قرار واحدة من الكنائس باستضافة خطاب زعيم جماعة " أمة الإسلام" لويس فارخان والذي أدلى فيه بتصريحات معادية للسامية.

وكان أسقف مدينة شيكاغو قد أعتذر عن محتوى الخطاب الذي قال فيه فارخان إنه مكلف من قبل الله " بالفصل بين اليهود الأخيار واليهود الأشرار".

وكانت كنيسة القديسة سابينا قد بثت الخطاب عبر صفحتها على موقع فيسبوك وهو ما بررته وقتها بالقول إن القرار جاء لرفضهم قرار فيسبوك في الأسبوع الماضي بحظر خطابات زعيم " أمة الإسلام" بسبب إذكائها لخطاب الكراهية.