تحذير أممي من تراجع الإرادة السياسية لمواجهة التغير المناخي، ولندن يعيش فيها أكبر عدد من المليارديرات في العالم

أشارت دراسة بريطانية إلى أن المتزوجين حديثا في البلاد هم الأقل إقداما على الانفصال ممن تزوجوا خلال حقبة الثمانينيات.

أجرى هذه الدراسة "مؤسسة الزواج " وهى جمعية خيرية تعمل على تدعيم قيم الاستقرار الأسري.

وبحسب الدراسة، فإن 44 بالمئة من الزيجات التى تمت في أواخر الثمانينيات انتهت بالطلاق بينما انخفضت نسبة الطلاق بين هؤلاء المتزوجين في السنوات الأخيرة إلى 35 % .

وقال مدير "مؤسسة الزواج " -السير باول كوليردج - إن الشباب مؤخرا أصبحوا يتزوجون في عمر أكبر ويستغرقون وقتا أطول للتفكير قبل الانخراط في أي علاقة جدية وهو ما يجعل الطلاق بينهم أقل.