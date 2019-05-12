تحذير أممي من تراجع الإرادة السياسية لمواجهة التغير المناخي، ولندن يعيش فيها أكبر عدد من المليارديرات في العالم

أشارت دراسة بريطانية إلى أن المتزوجين حديثا في البلاد هم الأقل إقداما على الانفصال ممن تزوجوا خلال حقبة الثمانينيات. أجرى هذه الدراسة "مؤسسة الزواج " وهى جمعية خيرية تعمل على تدعيم قيم الاستقرار الأسري. وبحسب الدراسة، فإن 44 بالمئة من الزيجات التى تمت في أواخر الثمانينيات انتهت بالطلاق بينما انخفضت نسبة الطلاق بين هؤلاء المتزوجين في السنوات الأخيرة إلى 35 % . وقال مدير "مؤسسة الزواج " -السير باول كوليردج - إن الشباب مؤخرا أصبحوا يتزوجون في عمر أكبر ويستغرقون وقتا أطول للتفكير قبل الانخراط في أي علاقة جدية وهو ما يجعل الطلاق بينهم أقل.
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دراسة: المتزوجون حديثا في بريطانيا أقل إقداما على الانفصال
أشارت دراسة بريطانية إلى أن المتزوجين حديثا في البلاد هم الأقل إقداما على الانفصال ممن تزوجوا خلال حقبة الثمانينيات.
أجرى هذه الدراسة "مؤسسة الزواج " وهى جمعية خيرية تعمل على تدعيم قيم الاستقرار الأسري.
وبحسب الدراسة، فإن 44 بالمئة من الزيجات التى تمت في أواخر الثمانينيات انتهت بالطلاق بينما انخفضت نسبة الطلاق بين هؤلاء المتزوجين في السنوات الأخيرة إلى 35 % .
وقال مدير "مؤسسة الزواج " -السير باول كوليردج - إن الشباب مؤخرا أصبحوا يتزوجون في عمر أكبر ويستغرقون وقتا أطول للتفكير قبل الانخراط في أي علاقة جدية وهو ما يجعل الطلاق بينهم أقل.
دراسة: لندن تتصدر مدن العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين فيها
كشفت دراسة سنوية نشرتها صحيفة بريطانية عن أن لندن تتصدر مدن العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين بها.
وواصل مؤسسا شركة سري اند جوبي الهندية تصدر اللائحة التي تنشرها صحيفة الصنداي تايمز والتي تضم الألف شخصية الأكثر ثراء في بريطانيا.
وضمت اللائحة للمرة الأولى سيدة سوداء وهي فاليري موران المولودة في زيمبابوي
تحذير أممي من تراجع الإرادة السياسية لمواجهة التغير المناخي
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إن هناك تراجعا في حجم الإرادة السياسية لمواجهة ظاهرة التغير المناخيرغم تزايد مظاهر تأثير الظاهرة.
وشدد غوتيرش على أن التغير يتم بأسرع مما يمكن للبشر مواجهته وأن العالم لا يسير صوب تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يزيد عن درجة ونصف الدرجة.
إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة امتدح نيوزيلندا وذلك بعد أيام من اقتراحها تقليل انبعاث غازات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.