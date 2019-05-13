الجولاني يدعو إلى "حمل السلاح للدفاع عن إدلب"، وعسكريون لبنانيون متقاعدون يعتصمون أمام مقر المصرف المركزي في بيروت

عسكريون لبنانيون متقاعدون يعتصمون أمام مقر المصرف المركزي
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عسكريون لبنانيون متقاعدون يعتصمون أمام مقر المصرف المركزي
تعتصم
مجموعة من العسكريين المتقاعدين اللبنانيين أمام مبنى المصرف المركزي في بيروت
احتجاجا على مقترحات بخفض المزايا والمعاشات التي يتحصلون عليها.
وقال
المعتصمون إنهم يعتزمون منع موظفي البنك من دخوله في وقت تناقش فيه الحكومة
اللبنانية النقاش حول مشروع موازنة يتضمن تقليل المدفوعات للحد من العجز
المالي.
وكانت
الأيام الماضية قد شهدت عدة احتجاجات للعسكريين المتقاعدين.
الجولاني يدعو إلى "حمل السلاح للدفاع عن إدلب"
دعا القائد العام لهيئة تحرير الشام (النصرة
سابقاً) أبو محمد الجولاني في مقابلة مصورة ، إلى "حمل السلاح" للدفاع
عن معقل قواته في شمال غرب سوريا، معتبراً أن تصعيد القصف السوري والروسي أسقط
كافة الاتفاقيات حول إدلب.
وقال الجولاني في مقابلة اجراها معه ناشط إعلامي
إن التصعيد الأخير "نتاج لفشل المؤتمرات السياسية ومحاولة الخداع السياسي
التي كان يُحضر لها".
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)
مع فصائل جهادية على إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي
الشرقي.
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عسكريون لبنانيون متقاعدون يعتصمون أمام مقر المصرف المركزي
تعتصم مجموعة من العسكريين المتقاعدين اللبنانيين أمام مبنى المصرف المركزي في بيروت احتجاجا على مقترحات بخفض المزايا والمعاشات التي يتحصلون عليها.
وقال المعتصمون إنهم يعتزمون منع موظفي البنك من دخوله في وقت تناقش فيه الحكومة اللبنانية النقاش حول مشروع موازنة يتضمن تقليل المدفوعات للحد من العجز المالي.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت عدة احتجاجات للعسكريين المتقاعدين.
الجولاني يدعو إلى "حمل السلاح للدفاع عن إدلب"
دعا القائد العام لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني في مقابلة مصورة ، إلى "حمل السلاح" للدفاع عن معقل قواته في شمال غرب سوريا، معتبراً أن تصعيد القصف السوري والروسي أسقط كافة الاتفاقيات حول إدلب.
وقال الجولاني في مقابلة اجراها معه ناشط إعلامي إن التصعيد الأخير "نتاج لفشل المؤتمرات السياسية ومحاولة الخداع السياسي التي كان يُحضر لها".
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) مع فصائل جهادية على إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي.