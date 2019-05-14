ترامب يدرس إرسال "120 ألف جندي" إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران
العاصمة الأردنية تستضيف اليوم محادثات بشأن تطبيق اتفاق الحديدة
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العاصمة الأردنية تستضيف اليوم محادثات بشأن تطبيق اتفاق الحديدة
يعقد أطراف الصراع
اليمني اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
الذي توصلت إليه الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحث بيان صادر عن
مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مختلف الأطراف على التعاون بنية صادقة لتطبيق الاتفاق.
ومن بين القضايا
المدرجة على جدول الاجتماعات، مناقشة مقترحات لإدارة العوائد منثلاث موانئ هي الحديدة ورأس عيسى والصليف. واستخدام
مخصصاتتلك العوائد لدفع رواتب الموظفين العمومين
في محافظة الحديدة ومحافظات يمنية أخرى.
وكانت الأمم المتحدة
قد أكدت أن الحوثيين قد سحبوا عناصرهم خلال الأيام الماضية من الموانئ الثلاثة حسب
الاتفاق، معربة عن أملها أن تؤدي تلك الخطوة لإيصال الأغذية والمساعدة الانسانية لملايين
اليمنيين.
ترامب يدرس إرسال "120 ألف جندي" إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران
ذكرت صحيفة نيويورك
تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط
إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرّعَت العمل على إنتاج أسلحة نووية، بحسب مقترح من القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.
ونقلت الصحيفة عن
مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم، أن شاناهان قدّم خطة عسكرية مطورة في اجتماع لكبار
مساعدي ترامب للأمن القومي يوم الخميس.
وتصاعد التوتر بين
إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
العاصمة الأردنية تستضيف اليوم محادثات بشأن تطبيق اتفاق الحديدة
يعقد أطراف الصراع اليمني اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحث بيان صادر عن مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مختلف الأطراف على التعاون بنية صادقة لتطبيق الاتفاق.
ومن بين القضايا المدرجة على جدول الاجتماعات، مناقشة مقترحات لإدارة العوائد منثلاث موانئ هي الحديدة ورأس عيسى والصليف. واستخدام مخصصاتتلك العوائد لدفع رواتب الموظفين العمومين في محافظة الحديدة ومحافظات يمنية أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الحوثيين قد سحبوا عناصرهم خلال الأيام الماضية من الموانئ الثلاثة حسب الاتفاق، معربة عن أملها أن تؤدي تلك الخطوة لإيصال الأغذية والمساعدة الانسانية لملايين اليمنيين.
ترامب يدرس إرسال "120 ألف جندي" إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرّعَت العمل على إنتاج أسلحة نووية، بحسب مقترح من القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم، أن شاناهان قدّم خطة عسكرية مطورة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب للأمن القومي يوم الخميس.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.