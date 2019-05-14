ترامب يدرس إرسال "120 ألف جندي" إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران

يعقد أطراف الصراع اليمني اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحث بيان صادر عن مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مختلف الأطراف على التعاون بنية صادقة لتطبيق الاتفاق.

ومن بين القضايا المدرجة على جدول الاجتماعات، مناقشة مقترحات لإدارة العوائد منثلاث موانئ هي الحديدة ورأس عيسى والصليف. واستخدام مخصصاتتلك العوائد لدفع رواتب الموظفين العمومين في محافظة الحديدة ومحافظات يمنية أخرى.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الحوثيين قد سحبوا عناصرهم خلال الأيام الماضية من الموانئ الثلاثة حسب الاتفاق، معربة عن أملها أن تؤدي تلك الخطوة لإيصال الأغذية والمساعدة الانسانية لملايين اليمنيين.