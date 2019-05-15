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إطلاق نار على محتجين في ساحة الاعتصام بالخرطوم، ومجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام "الإقامة المميزة"
ملخص
- إقرار نظام "الإقامة المميزة" في السعودية
- ولاية أمريكية تقر قانونا يحظر الإجهاض
- قيود جديدة على خدمة "البث الحي" في فيسبوك
- الخارجية الأمريكية تأمر موظفين حكوميين بمغادرة العراق
- سرقة سيارة فيراري قيمتها 2.2 مليون دولار أثناء تجربة قيادتها
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لجنة أطباء السودان المركزية: ارتفاع عدد الإصابات في إطلاق النار قرب ساحة الاعتصام في الخرطوم إلى 14
قوى الحرية والتغيير المعارضة: 9 مصابين على الأقل في إطلاق نار قرب ساحة الاعتصام بالعاصمة السودانية
قالت قوى الحرية والتغيير إن تسعة أشخاص اصيبوا برصاص تم إطلاقه من قوات الدعم السريع في احد الشوارع القريبة من مقر الاعتصام.
وأضافت في بيان أنها تحمل المجلس العسكري مسؤولية ماحدث. وقالت إنها ستواصل الاعتصام في القيادة العامة، داعية المعصتمين إلى ضرورة الالتزام بمنطقة الاعتصام وعدم الاستجابة لما وصفته بالاستفزازات المقصودة لجر المعتصمين لدائرة العنف.
تجدد الاشتباكات في الحديدة بين الحوثيين وقوات التحالف
اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة بين الحوثيين وقوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وتفيد تقارير بعودة القتال في أجزاء من المدينة، من بينها الموانئ والمطار.
وتجددت الاشتباكات رغم التزام الحوثيين بالانسحاب الجزئي المتفق عليه مع الحكومة اليمنية.
وبدأ الحوثيون في الانسحاب يوم السبت الماضي، واعتبره البعض أحد أهم التطورات في الجهود التي تهدف لإنهاء الحرب.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس تسليم ميناء الحديدة لخفر السواحل، وأن الانسحاب يتم وفق الخطة الموضوعة.
إطلاق نار على محتجين في ساحة الاعتصام بالخرطوم
مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان
إصابة ستة أشخاص، على الأقل، بجروح متفاوتة بعدما أطلقت قوات يعتقد أنها من "الدعم السريع" النار على محتجين في ساحة الاعتصام في العاصمة السودانية.
عاجلإكسون موبيل تسحب موظفيها من البصرة
قال مصدر أمني في محافظة البصرة لبي بي سي إن شركة إكسون موبيل الأمريكية "سحبت جميع موظفيها من البصرة بداعي وجود تهديدات محتملة تستهدف المصالح الأمريكية في العراق".
نقاط الاختلاف والاتفاق بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغير"
مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان
اقترحت قوى "الحرية وللتغيير" المعارضة 4 أعوام، لكن المجلس العسكري اقترح عامين، وتم الاتفاق علي 3 أعوام.
تم الاتفاق على صلاحيات السلطات الثلاث المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. واتفق على أن تتولى قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس الوزراء، ونسبة 67% من المجلس التشريعي، على أن تخصص بقية النسبة للأحزاب غير المنضوية تحت التحالف، من بينها فصائل مسلحة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.
اتفق على صلاحياته ومهامه، لكن لم يتم الاتفاق على نسب المشاركة فيه. واقترح قادة الجيش أن يتشكل من 15 شخصا، 8 منهم من العسكرين. لكن قادة المعارضة اقترحوا أن يتشكل من 10 أشخاص، 7 منهم من المدنيين.
ومن المقرر مناقشة هذه القضية خلال اجتماع بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري، وإذا تم تجاوزها يكون الطرفان قد اتفقا على كل شيء.
عاجل"مليونية الأرض والعودة" في قطاع غزة
وزارة الصحة في غزة: إصابة 30 متظاهرا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال فعاليات "مليونية الأرض والعودة" شرق القطاع
"قتلة الطفل يوسف" في قبضة الشرطة المصرية بعد عامين من الهرب
مراسلة بي بي سي في القاهر - سالي نبيل
أفادت مصادر أمنية مصرية بأن ضابطا سابقا ونجل أحد البرلمانيين سلما نفسيهما للشرطة بعد عامين من الهروب، إثر اتهامهما بقتل طفل عن طريق الخطأ.
وأيدت محكمة مصرية يوم الأحد حكما بالسجن سبع سنوات بحق خالد أحمد عبدالتواب (طالب) وطاهر محمد أبوطالب (ضابط مفصول من عمله) في قضية مقتل الطفل يوسف العربي، وذلك خلال إعادة الإجراءات.
كما كتبت والدة الطفل القتيل، مروة قناوي، على صفحتها بموقع فيسبوك إنه تم إلقاء القبض على المتهمين.
وكانت قناوي قد دخلت في إضراب عن الطعام استمر لنحو أربعين يوما، مطالبة بالقبض على قتلة ابنها. ثم أعلنت إنهاء الإضراب قبل يومين، بعد تأييد حكم السجن بحق المتهمين بقتل ابنها.
وقتل الطفل يوسف العربي عام 2017 أثناء خروجه للتنزه مع أصدقائه، إثر إصابته بأعيرة نارية طائشة أطلقت من حفل زفاف قريب. وكان يبلغ من العمر آنذاك 13 عاما.
وكشفت تحقيقات النيابة أن يوسف قُتل برصاصة بالخطأ، إذ أطلق المتهمون النار بشكل عشوائي في حفل الزفاف.
وقضت المحكمة فى عام 2018 بمعاقبة ثلاثة متهمين، بينهم اثنان هاربان، بالسجن سبع سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف العربي.
سرقة فيراري قيمتها 2.2 مليون دولار أثناء تجربة قيادتها
لم يتوقع وكيل سيارات في ألمانيا أن الشخص الذي أبدى اهتماما بسيارة فيراري "تاريخية" لديه قد يحاول سرقتها أثناء تجربة قيادتها.
فعندما خرج البائع من السيارة "فيراري 288 GTO" موديل عام 1985، سارع المشتبه به بالضغط على دواسة الوقود، ليختفي فورا عن الأنظار.
ولحسن الحظ، عثر على السيارة في وقت لاحق بمرأب سيارات.
وتقول الشرطة إن "السيارة التاريخية" قد تتجاوز قيمتها 2.2 مليون دولار.
ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه به في محاولة السرقة.
ولاية أمريكية تقر قانونا يحظر الإجهاض
أقر مجلس الشيوخ بولاية ألاباما الأمريكية مشروع قانون يحظر الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب وزنا المحارم، إلا إذا كان الحمل يمثل تهديدا خطيرا لحياة الأم.
ويعاقب التشريع الأطباء الذين ينفذون عمليات إجهاض بالسجن مدى الحياة، وهو أشد قانون أمريكي ضد الإجهاض على الإطلاق.
ويقول مؤيدو القانون إنه قد يُمنع لاحقا بأمر قضائي، لكنهم يأملون أن يُنظر أمام المحكمة العليا.
وتعهد نشطاء مؤيدون لحق الإجهاض باستخدام كافة الوسائل القانونية للطعن ضد التشريع.
وأغلب أعضاء المحكمة العليا الأمريكية من الجمهوريين المحافظين. ويأمل مؤيدو القانون أن ترتد المحكمة عن قرارها عام 1973 بإباحة الإجهاض.
وتسعى 16 ولاية أمريكية أخرى لفرض قيود على الإجهاض.
وبالفعل أقرت ولاية لويزيانا قانونا يقيّد عمليات الإجهاض مطلع هذا العام، لكن قرار المحكمة العليا منع العمل بهذا القانون. ومن المقرر إعادة النظر في هذا القرار لاحقا هذا العام، إذ تم تمريره بفرق أصوات ضئيل.
السعودية: استهداف منشآت النفط "يهدد إمدادات الطاقة عالميا" وليس المملكة وحدها
قالت الحكومة السعودية إن استهداف خط أنابيب النفط في السعودية وناقلات نفطية قبالة سواحل الإمارات يمثل "تهديدا للإنتاج العالمي للنفط"، وليس أمن المملكة وحدها.
ودعا مجلس الوزراء السعودي إلى التصدي لمنفذي الهجمات، "بما فيهم الحوثيين الذين تدعمهم إيران".
وكانت طائرة بدون طيارة مفخخة قد هاجمت أمس محطتين لضخ النفط في خط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.
كما استهدف هجوم آخر يوم الأحد الماضي ناقلتي نفط سعوديتين قبالة سواحل الإمارات.
وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم أمس، الذي تسبب في إغلاق خط أنابيب شرق - غرب. لكن لا يُعرف حتى الآن مَن يقف وراء الهجوم الذي استهدف السفن في خليج عمان.
الخارجية الأمريكية تأمر موظفين حكوميين بمغادرة العراق
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق.
وبحسب بيان نقلته السفارة الأمريكية في بغداد فإن هذا الأمر يشمل العاملين في السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل.
وأوضح البيان "سيتم تعليق الخدمات الاعتيادية لإصدار التأشيرة مؤقتا في بغداد واربيل".
وأرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى منطقة الخليج.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
إقرار نظام "الإقامة المميزة" في السعودية
وافق مجلس الوزراء في السعودية على نظام "الإقامة المميزة" للأجانب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن مركزا خاصا يعكف على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام لتحديد شروط وإجراءات التقدم للاستفادة منه.
ويشمل نظام "الإقامة المميز" منح الأجانب عددا من المزايا تتعلق بإقامتهم في المملكة لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة، وفقا لما نقلته الوكالة.
وتفيد تقارير بأنه يعمل حاليا عشرة ملايين مغترب في السعودية وفقا لـ"نظام الكفيل" الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي. ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
قيود جديدة على خدمة "البث الحي" في فيسبوك
أعلن فيسبوك أنه سيفرض قيودا جديدة على مَن يستخدمون خدمة "البث الحي" بطريقة تخالف سياسات الموقع.
وتشمل الإجراءات الجديدة حرمان من ينتهك تلك السياسات بصورة فورية من استخدم خدمة "فيسبوك لايف" لمدة زمنية محددة.
واقترحت تلك الإجراءات عقب حادث إطلاق النار بكنيسة "كرايست تشيرش" في نيوزيلاندا الذي أسفر عن مقتل العشرات.
واستخدم منفذ الهجوم خدمة البث الحي في فيسبوك لنقل الحادث.