إطلاق نار على محتجين في ساحة الاعتصام بالخرطوم، ومجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام "الإقامة المميزة"

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن ضابطا سابقا ونجل أحد البرلمانيين سلما نفسيهما للشرطة بعد عامين من الهروب، إثر اتهامهما بقتل طفل عن طريق الخطأ.

وأيدت محكمة مصرية يوم الأحد حكما بالسجن سبع سنوات بحق خالد أحمد عبدالتواب (طالب) وطاهر محمد أبوطالب (ضابط مفصول من عمله) في قضية مقتل الطفل يوسف العربي، وذلك خلال إعادة الإجراءات.

كما كتبت والدة الطفل القتيل، مروة قناوي، على صفحتها بموقع فيسبوك إنه تم إلقاء القبض على المتهمين.

وكانت قناوي قد دخلت في إضراب عن الطعام استمر لنحو أربعين يوما، مطالبة بالقبض على قتلة ابنها. ثم أعلنت إنهاء الإضراب قبل يومين، بعد تأييد حكم السجن بحق المتهمين بقتل ابنها.

وقتل الطفل يوسف العربي عام 2017 أثناء خروجه للتنزه مع أصدقائه، إثر إصابته بأعيرة نارية طائشة أطلقت من حفل زفاف قريب. وكان يبلغ من العمر آنذاك 13 عاما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن يوسف قُتل برصاصة بالخطأ، إذ أطلق المتهمون النار بشكل عشوائي في حفل الزفاف.

وقضت المحكمة فى عام 2018 بمعاقبة ثلاثة متهمين، بينهم اثنان هاربان، بالسجن سبع سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف العربي.