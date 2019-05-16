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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن مقتل 28 جنديا في النيجر، وبوريس جونسون سينافس على زعامة حزب المحافظين البريطاني
ملخص
- 4 قتلى و17 مصابا في تظاهرات لأنصار الصدر بمدينة النجف بالعراق
- وزير إماراتي: حفتر لم يتشاور مع أبوظبي قبل بدء الحملة العسكرية على طرابلس
- الرياض: الحوثيون جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني
- الجيش المصري يعلن القضاء على 47 "تكفيريا" في سيناء
- الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن صاحب كتاب "ترامب رئيس لا مثيل له"
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بوريس جونسون سينافس على زعامة حزب المحافظين
قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إنه سينافس على زعامة حزب المحافظين البريطاني بعد تنحي رئيسة الوزراء تريزا ماي.
فلدى سؤاله في فعالية اقتصادية في مانشستر عما إذا كان سيترشح أجاب: " بالطبع سأسعى لذلك المنصب."
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وكانت ماي قد صرحت بأنها ستستقيل بمجرد دعم مجلس العموم لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
عاجلتنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 28 جنديا في النيجر
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جنودا من النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.
وكان 28 جنديا قد قتلوا في الهجوم الذي وقع أثناء عملية ملاحقة القوات الحكومية لمسلحين إسلاميين كانوا يحاولون مداهمة سجن محلي.
هذا وقد أعلنت السلطات في النيجر الحداد لمدة ثلاثة أيام.
القوات المسلحة المصرية: مقتل 47 تكفيريا و5 من عناصر الجيش في سيناء
قال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان إن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 47 من "التكفيرين" في عمليات نُفِذت مؤخراً بشمال ووسط سيناء.
وأضاف البيان - الذي نشره المتحدث على حسابه الرسمي على الفيسبوك - أن العمليات، والتي لم يحدد مدتها الزمنية، أسفرت أيضا عن مقتل 5 من عناصر الجيش
وأشار البيان إلى أن القوات الجوية دمرت تسعة وعشرين مخبأً يستخدمها المسلحون بالإضافة لتدمير سبع وتسعين سيارة دفع رباعي.
ما هو "ذهب صقلية الأخضر" الذي تحرسه الشرطة؟
أعلن نيكولو موراندي ضابط الشرطة في جزيرة صقلية الإيطالية إنه وزملاءه يستعدون لشهر سبتمبر/أيلول حين يبدأ جني محصول الفستق لحراسته.
وسيبدأ 6 من ضباط الشرطة على الأقل في تسيير دوريات بمنطقة ماونت إيتنا كما سيتم مراقبة المنطقة بمروحية أمنية أيضا.
يذكر أن فستق صقلية المتميز يعرف بـ "ذهب صقلية الأخضر" ويبلغ سعر الكيلوغرام منه 17.40 دولارا أي ضعف ثمن نظيره الأمريكي أو الإيراني.
الجزائر: استدعاء بلعيز ليشهد في قضية سعيد بوتفليقة
ذكرت وسائل إعلام محلية في الجزائر إن محكمة عسكرية استدعت كل من رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز للإدلاء بشهادته في قضية السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق،ورئيسيّ جهاز الاستخبارات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق.
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ويُتهم هؤلاء بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد الدولة.
وكانت المحكمة قد أودعت الأسبوع الماضي زعيمة حزب العمال لويزة حنون السجن المؤقت في القضية ذاتها.
السلطات السودانية تزيل المتاريس وسط الخرطوم
بدأت السلطات السودانية بإزالة المتاريس والحواجز من شوارع رئيسية ومداخل جسور وسط العاصمة الخرطوم.
وبدأت حركة السير تنساب بشكل طبيعي في شوارع وسط العاصمة بعد أيام من إغلاق المحتجين لها.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أعلن تعليق التفاوض مع تحالف قوى الحرية والتغيير، لمدة ثلاثة أيام.
وقال البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسية وفتح السكك الحديد.
من جانبه، وصف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين بالقرار المؤسف. وتعهد التحالف بمواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة لوزارة الدفاع وكافة ميادين الاعتصام في البلاد.
وقد أعرب المحتجون عن صدمتهم من تعليق المجلس العسكري للمفاوضات.
"أرنب" بأكثر من 91 مليون دولار
بيع تمثال الأرنب للفنان التشكيلي الأمريكي جيف كونز في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة، وذلك بحسب دار مزادات كريستيز.
ويرجع تاريخ صنع التمثال لعام 1986ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، وقد بيع بسعر يزيد 20 مليون دولار عن الثمن المقدر له.
وقالت كريستيز إن هذا أعلى سعر لعمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي للوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني "بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين" التي بيعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقابل 90.3 مليون دولار.
ولم يكشف عن هوية مشتري تمثال الأرنب.
إحالة مانشستر سيتي لغرفة قضائية مستقلة
تمت إحالة نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لغرفة قضائية مستقلة على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات مالية لقواعد اللعب النظيف.
وقد حقق اتحاد كرة القدم الأوروبي يويفا في تقارير بشأن عقود رعاية بالملايين صبت في مصلحة النادي.
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ومن جانبه، نفى نادي مانشستر سيتي ارتكاب أية مخالفات، مشيرا إلى أن قرار الإحالة يثير الإحباط ولكنه ليس مفاجئا.
المحكمة الدستورية: ابنة الديكتاتور لا تحكم
منعت المحكمة الدستورية في غواتيمالا زوري ريوس ابنة الديكتاتور السابق إفريان ريوس من خوض انتخابات الرئاسة في البلاد.
وقالت المحكمة إن دستور غواتيمالا يحظر على أقارب قيادات الانقلابات تولي رئاسة البلاد.
يذكر أن روي كانت المرشحة الأوفر حظا في انتخابات 16 يونيو/حزيران المقبل قبل قرار المحكمة الدستورية.
يذكر أن الديكتاتور إفريان ريوس كان قد تولى الحكم بانقلاب عسكري في ثمانينيات القرن الماضي.
شراكة سعودية إماراتية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في الشرق الأوسط
وقعت شبكة MBC السعودية، وشركة VOX للسينما، وشركة إيميج نيشن أبوظبي اتفاقية شراكة لإنتاج مشاريع سينمائية وتلفزيونية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب بيتر سميث المدير العام لاستوديوهات MBC.
وجاء الكشف عن هذه الشراكة في مهرجان كان السينمائي.
وقال مايكل غارين المدير التنفيذي لإيميج نيشن إن هذا التكتل سيستهدف السوق السعودي، وأيضا مصر والإمارات و"سيتجاوز عدد المشاهدين 100 مليون شخص."
وذكر بيان مشترك بهذا الشأن إن هناك خطة لإنتاج عدة مشاريع فنية سنويا، كما أن هذه الشراكة ستوفر الدعم الفني والتمويل لمختلف المشاريع الفنية.
وتعد الشركات الثلاث من أكبر اللاعبين في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في المنطقة، حيث تعتبر إيميج نيشن هي المنتج الرئيسي في المنطقة فهي تقف وراء مسلسل قلب العدالة وهو أول مسلسل إماراتي على نتفليكس والفيلم الوثائقي الفائز بالأوسكار هذا العام Free Solo، و VOX فهي تدير أكثر من 400 دار عرض في الشرق الأوسط، أما MBC فتأتي على رأس الشبكات التلفزيونية العربية المجانية.
الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن صاحب كتاب "ترامب رئيس لا مثيل له"
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا شاملا عن قطب الإعلام السابق كونراد بلاك.
وكان بلاك، البالغ من العمر 74 عاما، قد اتهم بالاحتيال وعرقلة العدالة عام 2007 وسجن لأكثر من 3 سنوات في الولايات المتحدة إثر منحه لنفسه مكافآت معفاة من الضرائب تزيد عن 6 ملايين دولار من بيع أسهم صحيفة دون موافقة مجلس الإدارة.
ووصف بيان للبيت الأبيض بلاك بأنه مستثمر وأكاديمي.
وكان بلاك الذي ولد في كندا ويحمل الجنسية البريطانية قد أطلق سراحه عام 2012. وفي العام الماضي أصدر بلاك كتاب دونالد ترامب: رئيس لا مثيل له.
يذكر أن بلاك كان يدير في الماضي إمبراطورية شملت صحف التلغراف البريطانية وشيكاغو صن تايمز الأمريكية وجيروزاليم بوست الإسرائيلية.
الرياض: الحوثيون جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني
قال مسؤولون سعوديون إن استهداف حركة أنصار الله الحوثية اليمنية لمنشآت النفط الإيرانية يظهر إن الحركة "جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني".
ونشر نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان على حسابه على موقع تويتر تغريدة لوزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، قال فيها إن الحركة الحوثية تؤكد يوماً بعد يوم بأنها "تنفذ الأجندة الإيرانية وتبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران"
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تعرض محطتين لضخ النفط لهجوم عن طريق طائرات بدون طيار.
أول افريقية سوداء تتسلق قمة إفريست
أصبحت الجنوب افريقية ساراي خومالو أول افريقية سوداء تنجح في تسلق قمة جبل إفرست، أعلى جبل في العالم.
وكانت هذه هي محاولتها الرابعة للوصول إلى القمة البالغ ارتفاعها 8850 مترا، وقد نجحت أخيرا في تحقيقها، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية في جنوب افريقيا.
وأشاد الكثيرون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإنجاز الذي حققته خومالو.
انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إثيوبيا
أفادت الأنباء الواردة من إثيوبيا بانتشار انقطاع الكهرباء على نطاق واسع بشكل أثر على المنازل والأعمال.
ويتردد أن الحكومة تعمل على ترشيد الكهرباء، ولكن لم يتأكد أن ذلك وراء الانقطاع المتكرر.
وكانت إثيوبيا قد عانت في الأول من مايو/أيار الجاري من انقطاع الكهرباء في أغلب أنحاء البلاد بسبب عطل في أحد سدود توليد الطاقة الكهربائية.
4 قتلى و17 مصابا في تظاهرات لأنصار الصدر بمدينة النجف بالعراق
أفاد مسؤولون عراقيون بسقوط 4 قتلى وإصابة 17 آخرين خلال الاشتباكات التي جرت ليلة أمس بين متظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر وحراس مجمع تجاري في مدينة النجف.
وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن المتظاهرين قد أضرموا النار في مجمع البشير التجاري الذي يملكه عضو مجلس محافظة النجف السابق عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الكرعاوي، ما أدى إلى احتراق المجمع بالكامل قبل أن يرد حراس المجمع بإطلاق النار على المتظاهرين ما أسفر مع مقتل وجرح 21 شخصا.
وكان الصدر قد دعا أنصاره للتظاهر والاعتصام أمام ما أسماه بمصالح "الفاسدين" التجارية، وذلك على خلفية حملة الإصلاح داخل تياره التي دعا إليها خلال الأيام الماضية.
وزير إماراتي: حفتر لم يتشاور مع أبوظبي قبل بدء الحملة العسكرية على طرابلس
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل بدء الحملة العسكرية التي شنتها القوات الموالية له نحو العاصمة طرابلس.
إلا أن قرقاش شدد في تصريحات صحفية على أن طرابلس لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل تضم "بلطجية وعصابات".