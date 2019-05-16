تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن مقتل 28 جنديا في النيجر، وبوريس جونسون سينافس على زعامة حزب المحافظين البريطاني

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جنودا من النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.

وكان 28 جنديا قد قتلوا في الهجوم الذي وقع أثناء عملية ملاحقة القوات الحكومية لمسلحين إسلاميين كانوا يحاولون مداهمة سجن محلي.

هذا وقد أعلنت السلطات في النيجر الحداد لمدة ثلاثة أيام.