المعارضة السودانية تدعو إلى "مواكب تسليم السلطة"...أزمة بريكست: رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بتحديد جدول زمني للاستقالة

أقر البرلمان في تايوان قانونا يسمح بالزواج بين المثليين جنسيا في سابقة هي الأولى من نوعها في آسيا.

ويسمح القانون بالزواج بين المثليين من التايوانيين فقط أو بين التايوانيين والأجانب الذين تسمح بلدانهم بالزواج بين المثليين.

ويمنح هذا التشريع حماية قانونية لزواج المثليين كتلك التي يمنحها للزواج بين رجل وامرأة.

ويبيح القانون أيضا تبني أطفال بيولوجيين لواحد من الزوجين.