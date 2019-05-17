مباشر
المعارضة السودانية تدعو إلى "مواكب تسليم السلطة"...أزمة بريكست: رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بتحديد جدول زمني للاستقالة
ملخص
- المعارضة السودانية تدعو إلى "مواكب تسليم السلطة"
- قاسم سليماني طلب من فصائل عراقية الاستعداد لـ "خوض حرب بالوكالة"
- أزمة بريكست: رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بتحديد جدول زمني للاستقالة
- أول دولة آسيوية تسمح بالزواج بين المثليين
تغطية مباشرة
time_stated_uk
أول دولة آسيوية تسمح بالزواج بين المثليين
أقر البرلمان في تايوان قانونا يسمح بالزواج بين المثليين جنسيا في سابقة هي الأولى من نوعها في آسيا.
ويسمح القانون بالزواج بين المثليين من التايوانيين فقط أو بين التايوانيين والأجانب الذين تسمح بلدانهم بالزواج بين المثليين.
ويمنح هذا التشريع حماية قانونية لزواج المثليين كتلك التي يمنحها للزواج بين رجل وامرأة.
ويبيح القانون أيضا تبني أطفال بيولوجيين لواحد من الزوجين.
أزمة بريكست: رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بتحديد جدول زمني للاستقالة
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة، وذلك بعد تصويت جديد على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب اجتماع بين ماي وكبار أعضاء حزبها الذين يطالبونها بتحديد موعد لرحيلها عن منصبها.
قاسم سليماني طلب من فصائل عراقية الاستعداد لـ "خوض حرب بالوكالة"
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى قادة فصائل عراقية مسلحة خاضعة لنفوذ طهران خلال زيارته الأخيرة للعراق قبل نحو 3 أسابيع، وأخبرهم "بالاستعداد لخوض حرب بالوكالة"على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
واستندت الصحيفة في تقريرها على تصريحات من مصدر وصفته بالاستخباري. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت في تقرير لها الاثنين الماضي إن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال 120 ألف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم إيراني ومنع إيران من تطوير أسلحتها النووية.
ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر ووصفه بـ "الزائف".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
المعارضة السودانية تدعو إلى "مواكب تسليم السلطة"
دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم ما سماه "مواكب تسليم السلطة.
ومن المقرر أن تنطلق هذه المواكب من أحياء في الخرطوم لتكون وجهتها النهائية مقرَّ الاعتصام في محيط قيادة الجيش. وعادت حركة السير الى طبيعتها في شوارع وسط الخرطوم بعد ازالة المتاريس، التي كان المحتجون نصبوها في محيط مقر الاعتصام.
كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تحديد مساحة معينة للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش والذي يطالب المشاركون فيه بتسليم السلطة للمدنيين.