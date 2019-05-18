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التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"

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ملخص

  1. التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"
  2. الأمم المتحدة: التصعيد العسكري من الأطراف المتحاربة تسبب في تشريد أكثر من 180 ألف مدني
  3. وسائل إعلام سعودية تتحدث عن موافقة خليجية على نشر قوات أمريكية في الخليج

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  1. وسائل إعلام سعودية تتحدث عن موافقة خليجية على نشر قوات أمريكية في الخليج

    ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة ودولا خليجية وافقت على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج وعلى أراضي دول خليجية بهدف ردع إيران.

    وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران، على حد تعبير مسؤولين أمريكيين.

    وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادرها إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين واشنطن وعواصم خليجية؛ بهدف ردع طهران عن أي محاولة للتصعيد عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح واشنطن في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

    ولم يصدر أى تعليق رسمي من الجانب الأمريكي على تلك الأنباء حتى الآن.

  2. التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"

    OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images
    Copyright: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images
    Image caption: تقول الأمم المتحدة إن التصعيد العسكري من الأطراف المتحاربة في إدلب تسبب في تشريد قرابة 180,000 سوري وسورية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

    حذرت الأمم المتحدة من مخاطر حدوث "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بسبب تكثيف الجيش السوري وحليفه الروسي هجماتهما في المحافظة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة تتبنى فكرا إسلاميا متشددا.

    • اتفقت تركيا وروسيا وإيران في 2017 على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب.
    • في 2018، توصل الأطراف المتحاربة، برعاية تركية-روسية، إلى اتفاق وقف إطلاق النار
    • يوجد حوالي ثلاثة ملايين مدني في إدلب.
    • تقول منظمات إغاثة محلية إن الغارات الحكومية والروسية استهدفت أكثر من 15 مدرسة ومستشفى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتقول الأمم المتحدة إن التصعيد العسكري من الأطراف المتحاربة تسببت في تشريد قرابة 180,000 سوري وسورية في الفترة ذاتها.
    • تنفي الحكومة السورية استهداف مدنيين أو منشآت مدنية في إدلب.
    • دعت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الفصائل المسلحة لفتح جبهات قتال مع قوات النظام، ودعت السكان لحفر ملاجئ بدلاً من النزوح من المنطقة.
    Quote Message: حذرتكم من قبل وفي إفادة سابقة بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، قلت إن أي عملية عسكرية شاملة في إدلب ستؤدي إلى أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.على الرغم من تحذيراتنا فإن مخاوفنا تتحقق الآن أمامنا. from مارك لوكوك الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة
    مارك لوكوكالأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة
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