مباشر
التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"
ملخص
- التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"
- الأمم المتحدة: التصعيد العسكري من الأطراف المتحاربة تسبب في تشريد أكثر من 180 ألف مدني
- وسائل إعلام سعودية تتحدث عن موافقة خليجية على نشر قوات أمريكية في الخليج
تغطية مباشرة
time_stated_uk
وسائل إعلام سعودية تتحدث عن موافقة خليجية على نشر قوات أمريكية في الخليج
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة ودولا خليجية وافقت على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج وعلى أراضي دول خليجية بهدف ردع إيران.
وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران، على حد تعبير مسؤولين أمريكيين.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادرها إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين واشنطن وعواصم خليجية؛ بهدف ردع طهران عن أي محاولة للتصعيد عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح واشنطن في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.
ولم يصدر أى تعليق رسمي من الجانب الأمريكي على تلك الأنباء حتى الآن.
التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"
حذرت الأمم المتحدة من مخاطر حدوث "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بسبب تكثيف الجيش السوري وحليفه الروسي هجماتهما في المحافظة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة تتبنى فكرا إسلاميا متشددا.