التصعيد العسكري في إدلب: الأمم المتحدة تحذر من "أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين"

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة ودولا خليجية وافقت على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج وعلى أراضي دول خليجية بهدف ردع إيران.

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران، على حد تعبير مسؤولين أمريكيين.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادرها إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين واشنطن وعواصم خليجية؛ بهدف ردع طهران عن أي محاولة للتصعيد عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح واشنطن في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

ولم يصدر أى تعليق رسمي من الجانب الأمريكي على تلك الأنباء حتى الآن.