قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى وراء الحرب لكننا لا نخشاها، وكومباني يغادر مانشستر سيتي

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قوله إن بلاده لا تسعى للحرب إلا أنها لا تخشاها.

وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري في وقت يتزايد في التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.

وشدد سلامي أثناء اجتماع لقادة الحرس الثوري على أن بلاده تواجه "عدوا قويا ظاهريا لكنه في حالة تآكل".