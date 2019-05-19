قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى وراء الحرب لكننا لا نخشاها، وكومباني يغادر مانشستر سيتي

قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى وراء الحرب لكننا لا نخشاها
نقلت وسائل إعلام
إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قوله إن بلاده لا تسعى
للحرب إلا أنها لا تخشاها.
وتأتي تصريحات قائد
الحرس الثوري في وقت يتزايد في التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
وشدد سلامي أثناء
اجتماع لقادة الحرس الثوري على أن بلاده تواجه "عدوا قويا ظاهريا لكنه في حالة تآكل".
كومباني يغادر مانشستر سيتي
قال قائد فريق مانشستر سيتي لكرة
القدم، فينسنت كومباني، إن مباراة الأمس التي خاضها فريقه في نهائي كأس الاتحاد
كانت أخر مباراة له مع الفريق الإنجليزي.
وانتقل البلجيكي كومباني قبل 11
عاما إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، الذي حصد خلال تلك الفترة أربعة ألقاب لبطولة
الدوري الممتاز كما توج مرتين بكأس الاتحاد كانت أخرهما يوم أمس بعد التغلب على واتفورد بستة أهداف دون رد.
وأحرز كومباني، البالغ من العمر 33 عاما، 20 هدفا خلال
مشاركته في 360 مباراة.
وقال كومباني عبر صفحته على فيس
بوك إنه يدين لمانشستر سيتي بالكثير.
ترامب يوضح موقفه من الجدل حول الإجهاض
كشف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب عن موقفه حيال الجدل الدائر حول الإجهاض وذلك في أعقاب تمرير عدد من
الولايات لقوانين تضع الكثير من القيود على عملية الإجهاض.
وقال ترامب إنه من
المعارضين للإجهاض إلا في ثلاث حالات وهي الاغتصاب والحمل الناتج عن العلاقات
الجنسية بين الأقارب وفي حال تعرض حياة الأم للخطر.
وكان المشروعون في
ولاية ألاباما قد وافقوا في الأسبوع الماضي على مشروع قانون يجرم الإجهاض في كل
الحالات تقريبا بما فيها الاغتصاب.
أردوغان: سننتج صواريخ إس-500 بالاشتراك مع روسيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنتج بالاشتراك مع روسيا شبكة صواريخ دفاع جوي متطورة سماها "إس-500".
وشدد أردوغان على تمسك بلاده بصفقة شراء صواريخ "إس -400" الروسية رغم الاعتراضات الأمريكية.
وتخير واشنطن أنقرة بين نظام إس-400 الروسي ومقاتلات أف- 35 الأميركيّة التي ترغب تركيا في شراء عدد منها.
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قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى وراء الحرب لكننا لا نخشاها
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قوله إن بلاده لا تسعى للحرب إلا أنها لا تخشاها.
وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري في وقت يتزايد في التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
وشدد سلامي أثناء اجتماع لقادة الحرس الثوري على أن بلاده تواجه "عدوا قويا ظاهريا لكنه في حالة تآكل".
كومباني يغادر مانشستر سيتي
قال قائد فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، فينسنت كومباني، إن مباراة الأمس التي خاضها فريقه في نهائي كأس الاتحاد كانت أخر مباراة له مع الفريق الإنجليزي.
وانتقل البلجيكي كومباني قبل 11 عاما إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، الذي حصد خلال تلك الفترة أربعة ألقاب لبطولة الدوري الممتاز كما توج مرتين بكأس الاتحاد كانت أخرهما يوم أمس بعد التغلب على واتفورد بستة أهداف دون رد.
وأحرز كومباني، البالغ من العمر 33 عاما، 20 هدفا خلال مشاركته في 360 مباراة.
وقال كومباني عبر صفحته على فيس بوك إنه يدين لمانشستر سيتي بالكثير.
ترامب يوضح موقفه من الجدل حول الإجهاض
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه حيال الجدل الدائر حول الإجهاض وذلك في أعقاب تمرير عدد من الولايات لقوانين تضع الكثير من القيود على عملية الإجهاض.
وقال ترامب إنه من المعارضين للإجهاض إلا في ثلاث حالات وهي الاغتصاب والحمل الناتج عن العلاقات الجنسية بين الأقارب وفي حال تعرض حياة الأم للخطر.
وكان المشروعون في ولاية ألاباما قد وافقوا في الأسبوع الماضي على مشروع قانون يجرم الإجهاض في كل الحالات تقريبا بما فيها الاغتصاب.
أردوغان: سننتج صواريخ إس-500 بالاشتراك مع روسيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنتج بالاشتراك مع روسيا شبكة صواريخ دفاع جوي متطورة سماها "إس-500".
وشدد أردوغان على تمسك بلاده بصفقة شراء صواريخ "إس -400" الروسية رغم الاعتراضات الأمريكية.
وتخير واشنطن أنقرة بين نظام إس-400 الروسي ومقاتلات أف- 35 الأميركيّة التي ترغب تركيا في شراء عدد منها.