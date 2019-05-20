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الشرطة المصرية تعلن عن مقتل 12 من "العناصر المسلحة المرتبطة بالإخوان"، و الرئيس الأوكراني الجديد يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة
ملخص
- الشرطة المصرية: مقتل 12 من العناصر المسلحة المرتبطة بالإخوان في مداهمتين
- الرئيس الأوكراني الجديد يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة
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الرئيس الأوكراني الجديد يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة
دعا الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلنيسكي، في خطاب توليه مهام منصبه إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة.
وقال زيلنيسكي إن تحقيق سلام دائم مع المتمردين الذين تدعمهم روسيا سيكون على قمة أولوياته.
وشهدت مراسم تأدية اليمين الدستورية، والتي اقيمت في العاصمة كييف، مصافحة زيلنيسكي لانصاره والتقاط العديد من صور السيلفي معهم.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها زيلنيسكي منصبا حكوميا حيث كان يعمل في السابق ممثلا كوميديا.
الشرطة المصرية: مقتل 12 من العناصر المسلحة المرتبطة بالإخوان في مداهمتين
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 12 ممن وصفتم بعناصر في "الجناح المسلح لتنظيم الاخوان الإرهابي" أثناء مداهمتين في أطراف القاهرة.
وبحسب بيان الداخلية فإن قوات الشرطة داهمت "العناصر المسلحة التابعة للإخوان في إطار توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار".
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من التفجير الذي استهدف حافلة للسياح بالقرب منطقة الاهرامات بالجيزة.
هذا وتنفي حركة الإخوان المسلمين أي علاقة لها بأعمال العنف.