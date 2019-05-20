الشرطة المصرية تعلن عن مقتل 12 من "العناصر المسلحة المرتبطة بالإخوان"، و الرئيس الأوكراني الجديد يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة

دعا الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلنيسكي، في خطاب توليه مهام منصبه إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة.

وقال زيلنيسكي إن تحقيق سلام دائم مع المتمردين الذين تدعمهم روسيا سيكون على قمة أولوياته.

وشهدت مراسم تأدية اليمين الدستورية، والتي اقيمت في العاصمة كييف، مصافحة زيلنيسكي لانصاره والتقاط العديد من صور السيلفي معهم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها زيلنيسكي منصبا حكوميا حيث كان يعمل في السابق ممثلا كوميديا.