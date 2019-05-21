المئات من أعضاء الكونغرس يطالبون "باستمرار دور الولايات المتحدة في سوريا"، وإعلان فوز الرئيس الإندونيسي بفترة رئاسية جديدة

أظهرت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية في إندونيسيا فوز الرئيس جوكو ويدودو بالاقتراع الذي جرى في الشهر الماضي.

وجاء الإعلان عن نتيجة الانتخابات قبل يوم من الموعد المحدد له وذلك لتجنب حدوث اضطرابات، حيث نشرت السلطات الآلاف من الجنود في العاصمة جاكرتا.

وكان أنصار المرشح الخاسر، الجنرال برابوو سوبيانتو، قد هددوا بالتظاهر احتجاجا على النتائج التي وصفوها بالمزورة وهي الاتهامات التي نفتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.