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المئات من أعضاء الكونغرس يطالبون "باستمرار دور الولايات المتحدة في سوريا"، وإعلان فوز الرئيس الإندونيسي بفترة رئاسية جديدة
ملخص
- المئات من أعضاء الكونغرس يطالبون "باستمرار دور الولايات المتحدة في سوريا"
- إعلان فوز الرئيس الإندونيسي بفترة رئاسية جديدة
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إعلان فوز الرئيس الإندونيسي بالانتخابات الرئاسية
أظهرت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية في إندونيسيا فوز الرئيس جوكو ويدودو بالاقتراع الذي جرى في الشهر الماضي.
وجاء الإعلان عن نتيجة الانتخابات قبل يوم من الموعد المحدد له وذلك لتجنب حدوث اضطرابات، حيث نشرت السلطات الآلاف من الجنود في العاصمة جاكرتا.
وكان أنصار المرشح الخاسر، الجنرال برابوو سوبيانتو، قد هددوا بالتظاهر احتجاجا على النتائج التي وصفوها بالمزورة وهي الاتهامات التي نفتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.
المئات من أعضاء الكونغرس يطالبون "باستمرار دور الولايات المتحدة في سوريا"
وقع نحو 400 عضو في الكونغرس الأمريكي على خطاب يطالبون فيه الرئيس دونالد ترامب بتطبيق استراتيجية شاملة حيال سوريا مشددين على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة لدورها في سوريا.
كما تطرق الخطاب إلى قلق النواب الديمقراطيين والجمهوريين من "الجماعات المتطرفة"
ويحث الخطاب ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا التي تشهد صراعا مسلحا منذ 8 أعوام .
كذلك دعا النواب ترامب إلى ضمان أمن إسرائيل.
وكان قرار ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا قد أثار انتقادات داخلية وخارجية.