6 قتلى أثناء مظاهرة للتنديد بنتائج الانتخابات الإندونيسية، و تقرير عن جرائم اللاجئين يطيح بوزير الهجرة الهولندي

قدم وزير الهجرة الهولندي، مارك هاربرز، استقالته بعد احتجاجات برلمانية حول تلاعب محتمل ببيانات متعلقة بالجرائم المسجلة التي ارتكبها طالبو اللجوء في البلاد.

وكشفت تقارير صحفية عن أن التقرير، الذي قدمه الوزير للبرلمان عن إحصائيات الجرائم التي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا، صنف الجرائم الخطيرة، مثل الاعتداء الجنسي والقتل، ضمن فئة "جرائم أخرى" دون تناولها بالتفصيل بينما تناول بالتفصيل الجرائم الأخرى الأقل خطورة كالسرقة.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من جانب أعضاء في البرلمان الذين تساءل بعضهم ما إذا كانت هذه محاولة متعمدة لتفادي ردة فعل على التقرير.

وتعقّد هذه الاستقالة مهمة رئيس الوزراء مارك روتي في مواجهته للشعبويين المناهضين للهجرة والاتحاد الأوروبي الذين يتطلعون لتحقيق فوز كبير في الانتخابات الأوروبية غدا الخميس.