تقدم كبير للحزب الحاكم في انتخابات الهند، والفيفا يتراجع عن خطة مشاركة 48 فريقا في كأس العالم بقطر

فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي أبوابها في أنحاء بريطانيا لانتخاب 73 عضوا في 9 دوائر في انجلترا، ودائرة واحدة في كل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

ويتباين عدد النواب عن كل منطقة بحسب عدد سكانها، حيث يتراوح عدد النواب من 3 في الشمال الشرقي وايرلندا الشمالية و10 في الجنوب الشرقي.

وستغلق مراز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا، ومن المتوقع إعلان النتائج مساء الأحد.