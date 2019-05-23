تقدم كبير للحزب الحاكم في انتخابات الهند، والفيفا يتراجع عن خطة مشاركة 48 فريقا في كأس العالم بقطر

فتحت مراكز الاقتراع في\nانتخابات البرلمان الأوروبي أبوابها في أنحاء بريطانيا لانتخاب 73 عضوا في 9 دوائر\nفي انجلترا، ودائرة واحدة في كل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. ويتباين عدد النواب عن\nكل منطقة بحسب عدد سكانها، حيث يتراوح عدد النواب من 3 في الشمال الشرقي وايرلندا\nالشمالية و10 في الجنوب الشرقي. وستغلق مراز الاقتراع\nأبوابها في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا، ومن المتوقع إعلان النتائج مساء\nالأحد.
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بدء انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا
فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي أبوابها في أنحاء بريطانيا لانتخاب 73 عضوا في 9 دوائر في انجلترا، ودائرة واحدة في كل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.
ويتباين عدد النواب عن كل منطقة بحسب عدد سكانها، حيث يتراوح عدد النواب من 3 في الشمال الشرقي وايرلندا الشمالية و10 في الجنوب الشرقي.
وستغلق مراز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا، ومن المتوقع إعلان النتائج مساء الأحد.
الفيفا يتراجع عن خطط زيادة عدد الفرق المشاركة كأس العالم المقبل في قطر إلى 48
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم المقبلة التي ستستضيفها قطر في 2022 ستشهد مشاركة 32 فريقا وليس 48.
وكان رئيس الاتحاد جانيني انفانتينو قد قال في العام الماضي إنه من الممكن زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 في المونديال الذي تستضيفه قطر عوضا عن بطولة 2026.
إلا أن الاتحاد أعلن يوم أمس انه قرر عدم المضي قدما بتنفيذ الخطط الخاصة بتعديل عدد الفرق المشاركة في المونديال القطري وذلك عقب "مشاورات واسعة"
وأرجع الاتحاد قراره بعدم زيادة عدد الفرق إلى " عدم وجود ما يكفي من الوقت لإجراء عملية تقييم مفصلة للعواقب اللوجستية لعملية زيادة عدد الفرق".
انتخابات الهند: النتائج الأولية تظهر تقدما كبيرا للحزب الحاكم
تظهر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الهند تقدم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وبحسب النتائج الأولية فإن حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي قد يفوز بأكثر من 300 من مقاعد مجلس النواب البالغ إجمالي عددها 543.
هذا وقد شهدت أسواق المال في الهند ارتفاعا قياسيا في حجم التعاملات مع بدء إعلان النتائج.
وتعد الانتخابات الهندية هي الأكبر في العالم من حيث عدد المشاركين حيث يحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي تواصل على مدار عدة أسابيع.