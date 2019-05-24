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تيريزا ماي تعلن موعد استقالتها، وفيسبوك يستعد لإطلاق عملة رقمية مشفرة
ملخص
- توقعات بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موعد تركها لمنصبها الجمعة
- شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك تطلق صاروخ لحمل أول دفعة من ستين قمرا صناعيا صغيرا من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت
- شركة فيسبوك تستعد لإطلاق عملة رقمية في محاولة لجعل نقل الأموال عبر الحدود وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت "أرخص وأسهل"
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سبيس إكس تطلق أول أقمار صناعية لخدمة إنترنت فائقة السرعة وقليلة التكلفة
أطلقت شركة سبيس إكس الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء حاملا 60 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة حول العالم.
ويهدف مشروع ستارلينك إلى إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي (على مراحل) إلى مدار منخفض حول الأرض لتوفير إنترنت عالي السرعة بأقل تكلفة لأي مكان على كوكب الأرض.
وتتوقع الشركة الاستفادة من هذه الخدمة فعليا بحلول عام 2020.
ونشرت سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك صورة للأقمار الصناعية على تويتر:
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