تيريزا ماي تعلن موعد استقالتها، وفيسبوك يستعد لإطلاق عملة رقمية مشفرة

أطلقت شركة سبيس إكس الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء حاملا 60 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة حول العالم.

ويهدف مشروع ستارلينك إلى إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي (على مراحل) إلى مدار منخفض حول الأرض لتوفير إنترنت عالي السرعة بأقل تكلفة لأي مكان على كوكب الأرض.

وتتوقع الشركة الاستفادة من هذه الخدمة فعليا بحلول عام 2020.

ونشرت سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك صورة للأقمار الصناعية على تويتر:

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