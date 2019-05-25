انطلاق السباق لخلافة تيريزا ماي، ومستشار عسكري بارز يقول إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الخليج

افتتحت فتيات سبايس جيرلز أول جولة موسيقية لفرقتهن التي اشتهرت عالميا في التسعينيات عقب لم الشمل في دبلن بعد طول انتظار معجبيهن.

وتشمل الجولة الموسيقية لفريق البوب البريطاني الذي يضم ميلاني براون، وجيري هورنر، وميلاني شيزولم، وإيما بانتون، 13 حفلا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن يوم الجمعة قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.

أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكام التي كانت تعرف باسم (بوش سبايس) وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام لكنها لم تنضم لهن وتمنت "حظا طيبا للفتيات" على انستغرام يوم الجمعة.