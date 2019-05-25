انطلاق السباق لخلافة تيريزا ماي، ومستشار عسكري بارز يقول إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الخليج

فريق سبايس جيرلز يبدأ جولة موسيقية في بريطانيا بعد لم الشمل
افتتحت فتيات سبايس جيرلز أول جولة موسيقية لفرقتهن التي اشتهرت عالميا في التسعينيات عقب لم الشمل في دبلن بعد طول انتظار معجبيهن.
وتشمل الجولة الموسيقية لفريق البوب البريطاني الذي يضم ميلاني براون، وجيري هورنر، وميلاني شيزولم، وإيما بانتون، 13 حفلا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن يوم الجمعة قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.
أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكام التي كانت تعرف باسم (بوش سبايس) وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام لكنها لم تنضم لهن وتمنت "حظا طيبا للفتيات" على انستغرام يوم الجمعة.
يستعد المرشحون لخلافة رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي التي اعلنت استقالتها الجمعة لإطلاق حملاتهم السبت بعد أن
أعلنت دامعة استقالتها في خطوة من شأنها أن تثير مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد
من دون اتفاق في غضون أشهر.
وترجح تقارير أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأكثر حظوظا، يليه
وزير بريكست السابق دومينيك راب، وكلاهما لا يعارض احتمالات خروج لبريطانيا من
الاتحاد من دون اتفاق.
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فريق سبايس جيرلز يبدأ جولة موسيقية في بريطانيا بعد لم الشمل
افتتحت فتيات سبايس جيرلز أول جولة موسيقية لفرقتهن التي اشتهرت عالميا في التسعينيات عقب لم الشمل في دبلن بعد طول انتظار معجبيهن.
وتشمل الجولة الموسيقية لفريق البوب البريطاني الذي يضم ميلاني براون، وجيري هورنر، وميلاني شيزولم، وإيما بانتون، 13 حفلا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن يوم الجمعة قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.
أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكام التي كانت تعرف باسم (بوش سبايس) وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام لكنها لم تنضم لهن وتمنت "حظا طيبا للفتيات" على انستغرام يوم الجمعة.
ظريف: التعزيزات الأميركية في الشرق الاوسط "تهديد للسلام الدولي"
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط يشكل "تهديدا للسلام الدولي"، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وقال ظريف للوكالة قبيل عودته من زيارة إلى باكستان إن "تعزيز التواجد الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته"
من جانبه، هدد مستشار القيادة العسكرية الإيرانية في تصريحات لوكالة ميزان الإيرانية بأن طهران بوسعها أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".
وأضاف الجنرال مرتضى قربان"أمريكا... قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. يمكننا أن نلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".
Post update
يستعد المرشحون لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي اعلنت استقالتها الجمعة لإطلاق حملاتهم السبت بعد أن أعلنت دامعة استقالتها في خطوة من شأنها أن تثير مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق في غضون أشهر.
وترجح تقارير أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأكثر حظوظا، يليه وزير بريكست السابق دومينيك راب، وكلاهما لا يعارض احتمالات خروج لبريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.