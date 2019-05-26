انتخابات البرلمان الأوروبي
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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية، وبدء التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية الأوروبية

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ملخص

  1. الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بطائرة مسيرة مطار جازان جنوبي السعودية.
  2. الناخبون يدلون بأصواتهم في أخر أيام الانتخابات البرلمانية الأوروبية

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  1. الناخبون يدلون بأصواتهم في أخر أيام الانتخابات البرلمانية الأوروبية

    بدأت في عدة دول أوروبية الجولة الأخيرة من انتخابات البرلمان الأوروبي التي تشهد منافسة قوية من قبل اليمينين القوميين للأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي.

    ويحق لنحو 400 مليون شخص الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى في 28 دولة على مدار أربعة أيام.

    هذا وستعلن النتائج في وقت لاحق من اليوم عقب انتهاء التصويت في أخر مراكز الاقتراع.

  2. الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بطائرة مسيرة مطار جازان جنوبي السعودية

    أفادت وسائل إعلام موالية لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن بأن الحركة شنت هجوما بطائرة

    مسيرة على مطار جازان جنوبي السعودية.

    وبحسب قناة المسيرة فإن الهجوم استهدفمرابض طائرات حربية في المطار القريب من الحدود مع اليمن.

    هذا ولم يرد بعد أي تعليق من قبل السلطات السعودية.

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