الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية، وبدء التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية الأوروبية

بدأت في عدة دول أوروبية الجولة الأخيرة من انتخابات البرلمان الأوروبي التي تشهد منافسة قوية من قبل اليمينين القوميين للأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي.

ويحق لنحو 400 مليون شخص الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى في 28 دولة على مدار أربعة أيام.

هذا وستعلن النتائج في وقت لاحق من اليوم عقب انتهاء التصويت في أخر مراكز الاقتراع.