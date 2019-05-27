ترامب : لا نسعى لتغيير النظام في إيران، و"فيات كريسلر" تعرض الاندماج مع "رينو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام الحاكم في إيران في وقت يتزايد فيه التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب في في تصريحات صحفية أثناء زيارته لليابان " لا نسعى لتغيير النظام في إيران. أريد فقط أن اوضح أننا نريدهم أن يقولوا لا للأسلحة نووية. لا أريد أن أتسبب في أي أذى لإيران".