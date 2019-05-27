ترامب : لا نسعى لتغيير النظام في إيران، و"فيات كريسلر" تعرض الاندماج مع "رينو"

قالت
الحكومة الفرنسية إنها تبحث العرض الذي تقدمت به المجموعة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات فيات كريسلر للاندماج
مع المجموعة الفرنسية رينو لإنشاء ثالث مجموعة عالمية لصناعة السيارات.
وينص الاقتراع الذي تقدمت به المجموعة
الايطالية الأميركية على أن يمتلك مساهمو "فيات كرايسلر" خمسين بالمئة
من المجموعة الجديدة بينما يذهب 50% إلى مساهمي "رينو" والتي تملك
الحكومة الفرنسية النصيب الأكبر من أسهمها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن
الحكومة ستناقش العرض مع مجلس إدارة شركة رينو.
ترامب : لا نسعى لتغيير النظام في إيران
قال
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام الحاكم في إيران
في وقت يتزايد فيه التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.
وقال ترامب في في تصريحات صحفية أثناء
زيارته لليابان " لا نسعى لتغيير النظام في إيران. أريد فقط أن اوضح أننا
نريدهم أن يقولوا لا للأسلحة نووية. لا أريد أن أتسبب في أي أذى لإيران".
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"فيات كريسلر" تعرض الاندماج مع "رينو"
قالت الحكومة الفرنسية إنها تبحث العرض الذي تقدمت به المجموعة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات فيات كريسلر للاندماج مع المجموعة الفرنسية رينو لإنشاء ثالث مجموعة عالمية لصناعة السيارات.
وينص الاقتراع الذي تقدمت به المجموعة الايطالية الأميركية على أن يمتلك مساهمو "فيات كرايسلر" خمسين بالمئة من المجموعة الجديدة بينما يذهب 50% إلى مساهمي "رينو" والتي تملك الحكومة الفرنسية النصيب الأكبر من أسهمها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الحكومة ستناقش العرض مع مجلس إدارة شركة رينو.
ترامب : لا نسعى لتغيير النظام في إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام الحاكم في إيران في وقت يتزايد فيه التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.
وقال ترامب في في تصريحات صحفية أثناء زيارته لليابان " لا نسعى لتغيير النظام في إيران. أريد فقط أن اوضح أننا نريدهم أن يقولوا لا للأسلحة نووية. لا أريد أن أتسبب في أي أذى لإيران".