"اللي خايف على عمره يسيب سينا"...تقرير ليهومن رايتس وتش عن "انتهاكات حقوقية" في شبه جزيرة سيناء
الكنيست يحل نفسه في قراءة أولى
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بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
الكنيست يحل نفسه في قراءة أولى
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون لحل البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى، إذ صوت 66 عضوا لصالح القانون، فيما عارضه 44 عضواً، في مقابل امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة النهائية غدا الأربعاء.
وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الاثنين في تشكيل الحكومة، بعد أن لم يتمكن من إقناع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، بالدخول في الائتلاف الحكومي.
إلا أن نتنياهو الذي يسعى لتشكيل الحكومة منذ تكليفه بالمهمة في أعقاب انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، لا يزال يأمل بأن يتمكن من إنجاز المهمة قبل انقضاء مهلة تكليفه في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش من مساء غد الأربعاء.
"اللي خايف على عمره يسيب سينا"...تقرير ليهومن رايتس وتش عن "انتهاكات حقوقية" في شبه جزيرة سيناء
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الثلاثاء إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بتنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية".
وحمل التقرير عنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا"، وصدر في 116 صفحة، مستندا إلى مقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018.
وأجرت المنظمة من أجل التقرير مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسؤول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسؤول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.
وتقول المنظمة إنها وثّقت في تحقيقها جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.
وبينما حمل التقرير القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية المسؤولية عن غالبية الانتهاكات، إلا أنه قال أيضا إن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.
وتنفي السلطات المصرية دوما ارتكاب أي انتهاكات حقوقية في سيناء في إطار حملتها ضد المتطرفين المسلحين، وتقول إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مسيسة وتفتقر إلى المهنية، وتتعمد تشويه سمعة مصر بالانحياز إلى شهادات من عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر كمنظمة إرهابية.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
الكنيست يحل نفسه في قراءة أولى
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون لحل البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى، إذ صوت 66 عضوا لصالح القانون، فيما عارضه 44 عضواً، في مقابل امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة النهائية غدا الأربعاء. وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الاثنين في تشكيل الحكومة، بعد أن لم يتمكن من إقناع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، بالدخول في الائتلاف الحكومي.
إلا أن نتنياهو الذي يسعى لتشكيل الحكومة منذ تكليفه بالمهمة في أعقاب انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، لا يزال يأمل بأن يتمكن من إنجاز المهمة قبل انقضاء مهلة تكليفه في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش من مساء غد الأربعاء.
"اللي خايف على عمره يسيب سينا"...تقرير ليهومن رايتس وتش عن "انتهاكات حقوقية" في شبه جزيرة سيناء
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الثلاثاء إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بتنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية".
وحمل التقرير عنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا"، وصدر في 116 صفحة، مستندا إلى مقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018. وأجرت المنظمة من أجل التقرير مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسؤول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسؤول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.
وتقول المنظمة إنها وثّقت في تحقيقها جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. وبينما حمل التقرير القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية المسؤولية عن غالبية الانتهاكات، إلا أنه قال أيضا إن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.
وتنفي السلطات المصرية دوما ارتكاب أي انتهاكات حقوقية في سيناء في إطار حملتها ضد المتطرفين المسلحين، وتقول إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مسيسة وتفتقر إلى المهنية، وتتعمد تشويه سمعة مصر بالانحياز إلى شهادات من عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر كمنظمة إرهابية.