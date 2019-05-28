"اللي خايف على عمره يسيب سينا"...تقرير ليهومن رايتس وتش عن "انتهاكات حقوقية" في شبه جزيرة سيناء

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون لحل البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى، إذ صوت 66 عضوا لصالح القانون، فيما عارضه 44 عضواً، في مقابل امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة النهائية غدا الأربعاء. وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الاثنين في تشكيل الحكومة، بعد أن لم يتمكن من إقناع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، بالدخول في الائتلاف الحكومي.

إلا أن نتنياهو الذي يسعى لتشكيل الحكومة منذ تكليفه بالمهمة في أعقاب انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، لا يزال يأمل بأن يتمكن من إنجاز المهمة قبل انقضاء مهلة تكليفه في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش من مساء غد الأربعاء.