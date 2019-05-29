بولتون: من شبه المؤكد أن الهجوم على 4 سفن قبالة سواحل الإمارات تم عن طريق ألغام بحرية إيرانية، وانتقادات حقوقية للجيش في ميانمار

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجيش في ميانمار بارتكاب "جرائم حرب" في ولاية راخين. وقالت إنها عثرت على أدلة بضلوع الجنود في عمليات قتل وتعذيب واستهداف عشوائي للمدنيين خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الاتهامات بعد عملية نفذها الجيش في ميانمار ضد مجموعة مسلحة تحمل اسم "جيش أراكان"، التي تقول إنها تقاتل من أجل حقوق الأغلبية البوذية في راخين.

وقد أدانت أمنستي جيش أراكان كذلك بانتهاكات حقوقية.

وأفادت تقارير سابقة بارتكاب الجيش جرائم مماثلة في عام 2017، أدت إلى رحيل مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش، وهو الأمر الذي نفاه الجيش.