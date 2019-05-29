بولتون: من شبه المؤكد أن الهجوم على 4 سفن قبالة سواحل الإمارات تم عن طريق ألغام بحرية إيرانية، وانتقادات حقوقية للجيش في ميانمار

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجيش في ميانمار بارتكاب "جرائم\nحرب" في ولاية راخين. وقالت إنها عثرت على أدلة بضلوع الجنود في عمليات قتل\nوتعذيب واستهداف عشوائي للمدنيين خلال العام الماضي. وتأتي هذه الاتهامات بعد عملية نفذها الجيش في ميانمار ضد مجموعة مسلحة\nتحمل اسم "جيش أراكان"، التي تقول إنها تقاتل من أجل حقوق الأغلبية\nالبوذية في راخين. وقد أدانت أمنستي جيش أراكان كذلك بانتهاكات حقوقية. وأفادت تقارير سابقة بارتكاب الجيش جرائم مماثلة في عام 2017، أدت إلى رحيل\nمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش، وهو الأمر الذي نفاه الجيش.
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أمنستي تتهم الجيش في ميانمار بارتكاب "جرائم حرب"
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجيش في ميانمار بارتكاب "جرائم حرب" في ولاية راخين. وقالت إنها عثرت على أدلة بضلوع الجنود في عمليات قتل وتعذيب واستهداف عشوائي للمدنيين خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الاتهامات بعد عملية نفذها الجيش في ميانمار ضد مجموعة مسلحة تحمل اسم "جيش أراكان"، التي تقول إنها تقاتل من أجل حقوق الأغلبية البوذية في راخين.
وقد أدانت أمنستي جيش أراكان كذلك بانتهاكات حقوقية.
وأفادت تقارير سابقة بارتكاب الجيش جرائم مماثلة في عام 2017، أدت إلى رحيل مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش، وهو الأمر الذي نفاه الجيش.
بولتون: من شبه المؤكد أن الهجوم على 4 سفن قبالة سواحل الإمارات تم عن طريق ألغام بحرية إيرانية
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه من شبه المؤكد أن الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري قد تم عبر ألغام بحرية من إيران.
وجاء حديث بولتون في تصريحات صحفية أدلى بها من العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يزورها في ظل التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.