قمتا مكة الخليجية والعربية: قمتان طارئتان اليوم في مكة بدعوة من العاهل السعودي
مصرع 7 في انقلاب مركب بنهر الدانوب
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بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
زوجة نتنياهو تعيد أموال الطعام الذي أكلوه لإسرائيل
أفادت الأنباء أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وافقت على
تسوية مع المدعين في ما يتعلق بمزاعم حول سوء استخدام أموال عامة.
وكانت قد وجهت الاتهامات لسارة نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي بالتزوير
وخيانة الأمانة.
وقد اتهمت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بإنفاق أكثر من 99 ألف دولار على
الأكل من المطاعم، زاعمة أنه لا يوجد طباخ في مقر رئاسة الوزراء.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن سارة وافقت على إعادة أكثر من 12 ألف
دولار من أموال الدولة، كما وافقت أيضا على دفع غرامة قدرها 2770 دولارا.
ReutersCopyright: Reuters
مصرع 7 في انقلاب مركب بنهر الدانوب
تتواصل جهود البحث والإنقاذ في
المجر على الأقل بعد انقلاب مركب سياحي وعلى متنه واحد وعشرون مفقودا بعد انقلاب
مركب كان يحمل سياحا من كوريا الجنوبية، في نهر الدانوب بالعاصمة بودابست.
وقد تأكد مصرع سبعة أشخاص حتى الآن
في الحادث الذى وقع ليلة الأربعاء. وقد انقلب المركب قرب مبني البرلمان بعد
اصطدامه بقارب آخر. وعَقّدت الأمطار الغزيرة واشتدادُ التيار وارتفاعُ مستويات
المياة من جهود البحث والإنقاذ.
قمتا مكة الخليجية والعربية: قمتان طارئتان اليوم في مكة بدعوة من العاهل السعودي
تُعقد اليوم في مدينة
مكة قمتان طارئتان، إحداهما خليجية والأخرى عربية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز.
وتهدف القمتان لبحث
الأوضاع الأخيرة في منطقة الخليج، والاتهامات لإيران بالمسئولية عن هجمات على سفن تجارية
قرب المياه القليمية للإمارات وهجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية.
وقال وزير الخارجية
السعودي إبراهيم العساف إنه يجب التصدي للهجمات على منشآت النفط في الخليج بكل قوة
وحزم، وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها،
حسب تعبيره.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
زوجة نتنياهو تعيد أموال الطعام الذي أكلوه لإسرائيل
أفادت الأنباء أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وافقت على تسوية مع المدعين في ما يتعلق بمزاعم حول سوء استخدام أموال عامة.
وكانت قد وجهت الاتهامات لسارة نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي بالتزوير وخيانة الأمانة.
وقد اتهمت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بإنفاق أكثر من 99 ألف دولار على الأكل من المطاعم، زاعمة أنه لا يوجد طباخ في مقر رئاسة الوزراء.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن سارة وافقت على إعادة أكثر من 12 ألف دولار من أموال الدولة، كما وافقت أيضا على دفع غرامة قدرها 2770 دولارا.
مصرع 7 في انقلاب مركب بنهر الدانوب
تتواصل جهود البحث والإنقاذ في المجر على الأقل بعد انقلاب مركب سياحي وعلى متنه واحد وعشرون مفقودا بعد انقلاب مركب كان يحمل سياحا من كوريا الجنوبية، في نهر الدانوب بالعاصمة بودابست.
وقد تأكد مصرع سبعة أشخاص حتى الآن في الحادث الذى وقع ليلة الأربعاء. وقد انقلب المركب قرب مبني البرلمان بعد اصطدامه بقارب آخر. وعَقّدت الأمطار الغزيرة واشتدادُ التيار وارتفاعُ مستويات المياة من جهود البحث والإنقاذ.
قمتا مكة الخليجية والعربية: قمتان طارئتان اليوم في مكة بدعوة من العاهل السعودي
تُعقد اليوم في مدينة مكة قمتان طارئتان، إحداهما خليجية والأخرى عربية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتهدف القمتان لبحث الأوضاع الأخيرة في منطقة الخليج، والاتهامات لإيران بالمسئولية عن هجمات على سفن تجارية قرب المياه القليمية للإمارات وهجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية.
وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إنه يجب التصدي للهجمات على منشآت النفط في الخليج بكل قوة وحزم، وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها، حسب تعبيره.