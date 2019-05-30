قمتا مكة الخليجية والعربية: قمتان طارئتان اليوم في مكة بدعوة من العاهل السعودي

أفادت الأنباء أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وافقت على تسوية مع المدعين في ما يتعلق بمزاعم حول سوء استخدام أموال عامة.

وكانت قد وجهت الاتهامات لسارة نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي بالتزوير وخيانة الأمانة.

وقد اتهمت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بإنفاق أكثر من 99 ألف دولار على الأكل من المطاعم، زاعمة أنه لا يوجد طباخ في مقر رئاسة الوزراء.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن سارة وافقت على إعادة أكثر من 12 ألف دولار من أموال الدولة، كما وافقت أيضا على دفع غرامة قدرها 2770 دولارا.