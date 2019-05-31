الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بعد حادثة طعن في القدس، وإيران ترفض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة

قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا طعن إسرائيليين اثنين في القدس يوم الجمعة، أحدهما إصابته حرجة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

وقع الهجوم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان حيث من المتوقع أن يتوجه آلاف المسلمين إلى الحرم القدسي للصلاة. ونشرت الشرطة الإسرائيلية وحدات أمن إضافية في المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان أن إسرائيليا تعرض لإصابات حرجة في حادث الطعن بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.