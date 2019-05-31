الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بعد حادثة طعن في القدس، وإيران ترفض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة

رفضت\nالخارجية الإيرانية البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل\nالسعودي في مدينة مكة أمس. ووصفت الخارجية الإيرانية الاتهامات\nبتنفيذها "أنشطة تخريبية" في المنطقة بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت\nإن البيان لا يعبر عن رأي جميع الدول العربية.
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إيران ترفض البيان الختامي للقمة العربية
رفضت الخارجية الإيرانية البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل السعودي في مدينة مكة أمس.
ووصفت الخارجية الإيرانية الاتهامات بتنفيذها "أنشطة تخريبية" في المنطقة بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن البيان لا يعبر عن رأي جميع الدول العربية.
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بعد حادثة طعن في القدس
قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا طعن إسرائيليين اثنين في القدس يوم الجمعة، أحدهما إصابته حرجة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.
وقع الهجوم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان حيث من المتوقع أن يتوجه آلاف المسلمين إلى الحرم القدسي للصلاة. ونشرت الشرطة الإسرائيلية وحدات أمن إضافية في المنطقة.
وذكرت الشرطة في بيان أن إسرائيليا تعرض لإصابات حرجة في حادث الطعن بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.