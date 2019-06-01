قُتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا وأصيب ستة آخرون بجروح في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد أن أطلق مسلح النار عليهم داخل مبنى حكومي محلي. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسلح الذي كان موظفا محليا متذمرا أودى بحياته أو قتل في تبادل إطلاق النار. اسم المشتبه به هو دي وَين كرادوك ، وكان يعمل مهندسا متمرسا ومسؤولا غن معلومات مشاريع الطرق المحلية لعدة سنوات .
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء إطلاق مسلح النار عشوائيا في ولاية فيرجينيا
قُتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا وأصيب ستة آخرون بجروح في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد أن أطلق مسلح النار عليهم داخل مبنى حكومي محلي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسلح الذي كان موظفا محليا متذمرا أودى بحياته أو قتل في تبادل إطلاق النار.
اسم المشتبه به هو دي وَين كرادوك ، وكان يعمل مهندسا متمرسا ومسؤولا غن معلومات مشاريع الطرق المحلية لعدة سنوات .
احتجاجا على دعم ترامب لرئيسهم: محتجون يضرمون النار في مدخل السفارة الأمريكية في هندوراس
أشعل محتجون النيران عند مدخل السفارة الأمريكية في هندوراس، احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس بلدهم، حيث يطالب المحتجون باستقالة رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز.
وخرج معلمون وعاملون في المجال الطبي وطلاب إلى شوارع مدينة تيغوسيغالبا احتجاجًا على تقارير تفيد بأن حكومة الرئيس هيرنانديز تسعى لخصخصة الرعاية الصحية والتعليم.
وتأتى التظاهرات بالتزامن مع مرور عام على تولي الرئيس مقاليد السلطة.