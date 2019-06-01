احتجاجا على دعم ترامب لرئيسهم: محتجون يضرمون النار في مدخل السفارة الأمريكية في هندوراس

قُتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا وأصيب ستة آخرون بجروح في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد أن أطلق مسلح النار عليهم داخل مبنى حكومي محلي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسلح الذي كان موظفا محليا متذمرا أودى بحياته أو قتل في تبادل إطلاق النار.

اسم المشتبه به هو دي وَين كرادوك ، وكان يعمل مهندسا متمرسا ومسؤولا غن معلومات مشاريع الطرق المحلية لعدة سنوات .