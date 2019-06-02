سجن أمير سعودي مزيف في الولايات المتحدة، وانفجار سيارتين مفخختين قرب معسكر لقوات شرق ليبيا
ملخص
- سيارتين مفخختين تستهدفان معسكرا تابعا لقوات شرق ليبيا في درنة
- الصين مستعدة لإجراء المزيد من المفاوضات التجارية مع أمريكا
- نيمار ينفي الاتهام باغتصاب امرأة في باريس
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سجن أمير سعودي مزيف استولى على ثمانية مليون دولار
صدر حكم بسجن "أمير سعودي مزيف" لمدة 18 عاما، بعد استيلائه على ثمانية ملايين دولار من مستثمرين.
وقالت المحكمة إن أنتوني غيغناك، البالغ من العمر 48 عاما، عاش حياة مترفة لسنوات، يتمتع بالسيارات الفارهة ذات اللوحات الدبلوماسية، ويطلق على نفسه اسم السلطان.
وكشفت التحقيقات أن غيغناك أطلق على نفسه اسم الأمير خالد بن آل سعود مايو/أيار عام 2015، وارتدى الزي السعودي التقليدي وساعات وخواتم غالية الثمن.
كما استعان بحرص شخصي، وبدأ في جمع المال من المستثمرين، لينفقه في السفر على متن الطائرات الخاصة واليخوت. ووثّق لحياته الزائفة هذه على موقع انستغرام.
نيمار ينفي الاتهام باغتصاب امرأة في باريس
نفي لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار الاتهامات الموجة له باغتصاب امرأة في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونشر مدير أعمال نيمار، الذي يلعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان، بيانا ينفي فيه تماما اتهامات المرأة.
وحررت المدعية محضرا لدى بشرطة ساو باولو في البرازيل، قالت فيه إنها تعرفت على نيمار عبر موقع إنستغرام، وإنه أرسل إليها تذكرة طيران من البرازيل إلى باريس، حيث اغتصبها في أحد الفنادق هناك.
ويحضر نيمار حاليا تدريبات الفريق الوطني في البرازيل، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا.
ترامب: اتفاق تجاري يمكن إبرامه بين لندن وواشنطن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا تجاريا بين واشنطن ولندن يمكن ابرامه عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يتم في أكتوبر/تشرين أول القادم. جاء ذلك خلال مقابلة لترامب مع جريدة صاندي تايمز قبل زيارة يقوم بها الإثنين الى بريطانيا .
كما نصح ترامب بريطانيا بعدم دفع مبلغ الخروج من الاتحاد الاوروبي، والمقدر بتسعة وثلاثين مليار جنيه استرليني.
وزير الدفاع الصيني: الباب مفتوح للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكننا سنخوض الحرب للنهاية
قال وزير الدفاع الصيني، الجنرال وين فينغ، إن بلاده مستعدة للتفاوض إذا أرادت الولايات المتحدة. "لكن إذا أرادت الحرب، فسنخوضها للنهاية".
وأتت تصريحات فينغ في منتدى شانغري لا في سنغافورة، وهاجم فيها سياسة الولايات المتحدة مع تايوان، وإمدادها بالأسلحة. واعتبرها تعدٍ أمريكي على سيادة الصين.
وأضاف: "لن نكن فريسة لأحد. ولن يقسّمنا أحد".
عربات مفخخة تستهدف معسكرا تابعا لقوات شرق ليبيا في درنة
أصيب نحو ثمانية عشر شخصا إثر انفجار سيارتين مفخختين بالقرب من أحد معسكرات قوات شرق ليبيا في مدينة درنة.
وقالت مصادر طبية وسكان محليون إن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي، تابعة لقوات شرق ليبيا في وسط المدينة.