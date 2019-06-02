سجن أمير سعودي مزيف في الولايات المتحدة، وانفجار سيارتين مفخختين قرب معسكر لقوات شرق ليبيا

صدر حكم بسجن "أمير سعودي مزيف" لمدة 18 عاما، بعد استيلائه على ثمانية ملايين دولار من مستثمرين.

وقالت المحكمة إن أنتوني غيغناك، البالغ من العمر 48 عاما، عاش حياة مترفة لسنوات، يتمتع بالسيارات الفارهة ذات اللوحات الدبلوماسية، ويطلق على نفسه اسم السلطان.

وكشفت التحقيقات أن غيغناك أطلق على نفسه اسم الأمير خالد بن آل سعود مايو/أيار عام 2015، وارتدى الزي السعودي التقليدي وساعات وخواتم غالية الثمن.

كما استعان بحرص شخصي، وبدأ في جمع المال من المستثمرين، لينفقه في السفر على متن الطائرات الخاصة واليخوت. ووثّق لحياته الزائفة هذه على موقع انستغرام.