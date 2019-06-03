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ناشطون سودانيون: 5 قتلى في محاولة قوات الأمن فض الاعتصام، والسفارة الأمريكية في الخرطوم تطالب بوقف العنف
ملخص
- ناشطون سودانيون: 5 قتلى في محاولة قوات الأمن فض الاعتصام
- السفارة الأمريكية في الخرطوم: الهجوم على المعتصمين أمر خاطئ ويجب أن يتوقف
- السفير البريطاني في السودان: ليس هناك من مبرر للعنف
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السفير البريطاني في السودان: ليس هناك من مبرر للعنف
أعرب السفير البريطاني في السودان عن قلقه البالغ حيال أعمال العنف التي يشهدها محيط مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
وغرد السفير عرفان صديق على موقع تويتر قائلا إنه ليس هناك من مبرر للعنف في ساحة الاعتصام.
السفارة الأمريكية في الخرطوم: الهجوم على المعتصمين أمر خاطئ ويجب أن يتوقف
أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم محاولة القوات الحكومية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
ونشرت السفارة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها إن الهجوم على المعتصمين أمر خاطئ ويجب أن يتوقف مشددة على أن مسؤولية وقف العنف تقع على عاتق المجلس العسكري.
ناشطون سودانيون: 5 قتلى في محاولة قوات الأمن فض الاعتصام
قال تجمع للأطباء السودانيين المعارضين إن محاولة قوات فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم أسفرت عن سقوط خمسة قتلى.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن محاولة فض الاعتصام أسفرت أيضا عن إصابة العشرات.