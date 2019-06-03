ناشطون سودانيون: 5 قتلى في محاولة قوات الأمن فض الاعتصام، والسفارة الأمريكية في الخرطوم تطالب بوقف العنف

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم محاولة القوات الحكومية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

ونشرت السفارة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها إن الهجوم على المعتصمين أمر خاطئ ويجب أن يتوقف مشددة على أن مسؤولية وقف العنف تقع على عاتق المجلس العسكري.