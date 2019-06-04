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المعارضة السودانية: الإضراب متواصل والعصيان المدني مستمر حتى إسقاط النظام
ملخص
- لبنان: مقتل ثلاثة عسكريين في مدينة طرابلس
- البرهان: قررنا إلغاء كل الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير، والانتخابات خلال 9 أشهر
- المعارضة السودانية: الإضراب متواصل والعصيان المدني مستمر حتى إسقاط النظام
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المعارضة السودانية: الإضراب متواصل والعصيان المدني مستمر حتى إسقاط النظام
قال تجمع المهنيين السودانيين المعارض إن خطاب رئيس المجلس العسكري سيشعل الثورة من جديد.
وقال التجمع إن الإضراب السياسي متواصل والعصيان المدني الشامل مستمر حتى إسقاط النظام.
وأضاف أن التظاهرات ستتواصل مع إغلاق الطرق الرئيسية والكباري لنزع شرعية السلطة العسكرية.
البرهان: قررنا إلغاء كل الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير، والانتخابات خلال 9 أشهر
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إلغاء ما تم من اتفاق مع تجمع المهنيين. لكنه، أكد التزامه بتعهده بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، قائلا إن السبيل الوحيد للحكم في السودان هو صناديق الاقتراع، وبالتالي سيدعو إلى إجراء انتخابات في البلاد خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.
كما تعهد البرهان بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم صباح أمس الاثنين، والذي قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد من سقطوا في العملية قد ارتفع إلى أكثر من ثلاثين قتيلا.
لبنان: مقتل ثلاثة عسكريين في مدينة طرابلس
قُتل ضابط وعريف في الجيش اللبناني وفرد في قوى الأمن الداخلي على الأقل ، عندما هاجم مسلح عددا من المواقع في مدينة طرابلس، شمالي البلاد،وفتح النيران على دوريات للأمن الداخلي وللجيش، قبل أن يفجّر نفسه بواسطة حزام ناسف بعد تطويقه داخل إحدى الشقق في مبنى سكن، بحسب الرواية الرسمية.