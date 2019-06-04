المعارضة السودانية: الإضراب متواصل والعصيان المدني مستمر حتى إسقاط النظام

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إلغاء ما تم من اتفاق مع تجمع المهنيين. لكنه، أكد التزامه بتعهده بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، قائلا إن السبيل الوحيد للحكم في السودان هو صناديق الاقتراع، وبالتالي سيدعو إلى إجراء انتخابات في البلاد خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.

كما تعهد البرهان بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم صباح أمس الاثنين، والذي قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد من سقطوا في العملية قد ارتفع إلى أكثر من ثلاثين قتيلا.