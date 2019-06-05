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البرهان يدعو القوى السودانية إلى استئناف الحوار، ومحمد صلاح يطالب الجماهير باحترام خصوصيته

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ملخص

  1. البرهان يدعو القوى السودانية إلى استئناف الحوار
  2. محمد صلاح يطالب الجماهير باحترام خصوصيته

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  1. البرهان يدعو قوى المعارضة السودانية لاستكمال الحوار

    دعا الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، القوى السياسية إلى استكمال الحوار بشأن التحول الديمقراطي، وقال إنه على استعداد لتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

    وجاءت تصريحات البرهان في رسالة تليفزيونية بمناسبة عيد الفطر، بعد يوم واحد من إعلانه إلغاء كل الاتفاقات مع قوى المعارضة وعقد الانتخابات الرئاسية بعد تسعة اشهر.

    وقال البرهان في رسالته: "نحن في المجلس العسكري نمد أيدينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن". كما تعهد البرهان بإجراء تحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وقال إنه "يتأسف" لما حدث.

    وكانت قوات الأمن السوداني قد داهمت مقر اعتصام القيادة العامة الاثنين الماضي، ما خلف 60 قتيلا وفقا لمجموعة طبية محسوبة على المعارضة.

    متظاهر سوداني أمام إطار مشتعل
    Copyright: Getty Images

  2. محمد صلاح يطالب الجماهير باحترام خصوصيته

    وجه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لوما للصحفيين والجماهير مطالبا إياهم باحترام خصوصيته

    وغرد لاعب فريق ليفربول على موقع تويتر منتقدا ما وصفه بتدافع الصحفيين والجمهور أمام منزله ما منعه من إداء صلاة العيد.

    يذكر أن صلاح يقضي عطلته الصيفية في مصر عقب فوز فريقه بلقب دوري الأبطال الأوروبي بعد تغلبه على توتنهام بهدفين دون رد.

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