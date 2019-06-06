لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 108، وحميدتي: "عناصر مارقة" اخترقت صفوف المحتجين

قلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن عدد القتلى في فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع لا يتجاوز ستة وأربعين وذلك نقلا عن مسئولين في وزارة الصحة. يأتي هذا بعدما قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد القتلى وصل إلى 108 من بينهم أربعون انتشلت جثثهم من النيل.