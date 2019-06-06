لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 108، وحميدتي: "عناصر مارقة" اخترقت صفوف المحتجين

مظاهرات السودان: لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى
وحميدتي: "عناصر مارقة" اخترقت صفوف المحتجين
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حميدتي: "عناصر مارقة" اخترقت صفوف المحتجين
قال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لا يجب السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضي.
وأضاف حميدتي والذى يقود قوات الدعم السريع المتهمة بقتل المحتجين في فض الاعتصام أن ما سماه عناصر مارقة اخترقت صفوف المحتجين.
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 108
قلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن عدد القتلى في فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع لا يتجاوز ستة وأربعين وذلك نقلا عن مسئولين في وزارة الصحة. يأتي هذا بعدما قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد القتلى وصل إلى 108 من بينهم أربعون انتشلت جثثهم من النيل.
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حميدتي: "عناصر مارقة" اخترقت صفوف المحتجين
قال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لا يجب السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضي. وأضاف حميدتي والذى يقود قوات الدعم السريع المتهمة بقتل المحتجين في فض الاعتصام أن ما سماه عناصر مارقة اخترقت صفوف المحتجين.
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 108
قلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن عدد القتلى في فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع لا يتجاوز ستة وأربعين وذلك نقلا عن مسئولين في وزارة الصحة. يأتي هذا بعدما قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد القتلى وصل إلى 108 من بينهم أربعون انتشلت جثثهم من النيل.