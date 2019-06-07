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مظاهرات السودان: وساطة إثيوبية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم
ملخص
- وساطة إثيوبية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة
- مظاهرات السودان: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق في أحداث فض الاعتصام
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الإفراج عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في فرنسا
أفرجت السلطات الفرنسية عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أحمد أحمد، دون توجيه اتهامات.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد صباح أمس من مقر إقامته في أحد فنادق باريس، على خلفية تحقيق في تهم فساد.
وتأتي الاتهامات على خلفية إلغاء تعاقد مع إحدى شركات المستلزمات الرياضية بشكل أحادي، والتعاقد مع شركة فرنسية أخرى بتكلفة إضافية قدرها 830 ألف دولار.
وقال السكرتير العام السابق للكاف، عمرو فهمي، في خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن تغيير التعاقد يرجع للصلة التي تربط أحمد أحمد بأحد قادة الشركة الفرنسية.
مظاهرات السودان: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق في أحداث فض الاعتصام
دعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى وضع حد فوري للعنف في السودان، وإجراء تحقيق موثوق في أحداث فض الاعتصام بالخرطوم.
وطالب الاتحاد المجلس العسكري باستئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن استخدام قوات الأمن للعنف يوم الاثنين الماضي في فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم أدى إلى مقتل 113 شخصا وجرح أكثر من 500.
وساطة إثيوبية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة
وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الجمعة إلى الخرطوم في محاولة للوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وكانت قوى الحرية والتغيير -التي تقود الاحتجاجات في السودان- رفضت دعوة المجلس العسكري للعودة إلى المفاوضات وذلك بعد أن فضت قوات الأمن الاثنين الماضي بالقوة الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي بعد يوم من قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.