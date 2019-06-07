مظاهرات السودان: وساطة إثيوبية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم

أفرجت السلطات الفرنسية عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أحمد أحمد، دون توجيه اتهامات.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد صباح أمس من مقر إقامته في أحد فنادق باريس، على خلفية تحقيق في تهم فساد.

وتأتي الاتهامات على خلفية إلغاء تعاقد مع إحدى شركات المستلزمات الرياضية بشكل أحادي، والتعاقد مع شركة فرنسية أخرى بتكلفة إضافية قدرها 830 ألف دولار.

وقال السكرتير العام السابق للكاف، عمرو فهمي، في خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن تغيير التعاقد يرجع للصلة التي تربط أحمد أحمد بأحد قادة الشركة الفرنسية.