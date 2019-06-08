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مظاهرات السودان: تحالف المعارضة يحشد لعصيان مدني شامل حتى تسليم السلطة
ملخص
- تحالف المعارضة السودانية يحشد لعصيان مدني شامل حتى تسليم السلطة
- نيويورك تايمز: ترامب يوافق على شراكة مع السعودية لتجميع الأسلحة الذكية في المملكة
- الإدراة الأمريكية تفرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات في إيران
- أكثر من 45 ألف مشجع في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفرنسا
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الإدراة الأمريكية تفرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات في إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات في إيران بدعوى أنها تابعة للحرس الثوري الايراني .
كما شملت العقوبات نحو أربعين شركة فرعية فى مجال الصناعات البتروكيمياوية تشكل أربعين فى المائة من إنتاج إيران فى حقل الصناعات البتروكيمياوية وخمسين فى المائة من صادرات إيران البتروكيمياوية.
أكثر من 45 ألف مشجع في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات
انطلقت أمس في فرنسا بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ انتصرت الدولة المضيفة على كوريا الجنوبية في مباراة الافتتاح.
ويشارك في البطولة 24 فريقا في ست مجموعات، وتستمر حتى السابع من يوليو/تموز القادم.
وحضر مباراة الافتتاح أكثر من 45 ألف مشجع. ويتوقع أن تشهد البطولة حضورا كبيرا، يضاهي بطولة عام 1999 في الولايات المتحدة، التي حققت رقما قياسيا بحضور أكثر من 90 ألف مشجع.
وتُقام اليوم ثلاث مباريات بين الصين وألمانيا، وأسبانيا وجنوب أفريقيا، والنرويج ونيجيريا.
نيويورك تايمز: ترامب يوافق على شراكة مع السعودية لتجميع الأسلحة الذكية في المملكة
علمت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية وافقت على تصنيع وتجميع أسلحة متطورة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، في فرصة غير مسبوقة للمملكة للاطلاع على معلومات حساسة بشأن تكنولوجيا متقدمة لتصنيع الأسلحة.
وقالت الصحيفة أن البيت الأبيض سمح بتكوين شراكة مع السعودية لتصنيع وتجميع قطع من الصواريخ والقنابل الذكية في المملكة. وتشمل هذه القطع أنظمة التحكم، وكروت الدوائر الكهربائية، وأنظمة التوجيه الإلكتروني.
ويأتي هذا القرار ضمن إعلان الطوارئ الوطني الذي أصدره مسؤولون بإدارة ترامب الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تخطي موافقة الكونغرس على 22 صفقة سلاح مع السعودية والإمارات، بقيمة 8.1 مليار دولار.
وأتمت الولايات المتحدة صفقات عديدة من قبل لبيع القنابل الذكية للسعودية، لكنها دائما ما تكتمت على تكنولوجيا التصنيع كجزء من مقتضيات الأمن القومي للبلاد. ويخشى خبراء أن يؤدي القرار الجديد إلى تمكين السعودية من تصنيع القنابل الذكية في المستقبل.
تحالف المعارضة السودانية يحشد لعصيان مدني شامل حتى تسليم السلطة
دعا تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم قوى الحرية والتغيير وكيانات من أبرزها تجمع المهنيين، إلى عصيان مدني شامل يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
وبعد انهيار المفاوضات بين الجيش والمعارضة في السودان عقب أسوأ موجة من العنف تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالبشير في أبريل نيسان، يسعى رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبي أحمد ، الى إحياء محادثات تقاسم السلطة بين الجانبين اذ عقد اجتماعات منفصلة مع المجلس العسكري المؤقت والمعارضة داعيا الى انتقال سريع للديمقراطية كما حث كلا الجانبين على التصرف بشجاعة.