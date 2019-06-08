مظاهرات السودان: تحالف المعارضة يحشد لعصيان مدني شامل حتى تسليم السلطة

انطلقت أمس في فرنسا بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ انتصرت الدولة المضيفة على كوريا الجنوبية في مباراة الافتتاح.

ويشارك في البطولة 24 فريقا في ست مجموعات، وتستمر حتى السابع من يوليو/تموز القادم.

وحضر مباراة الافتتاح أكثر من 45 ألف مشجع. ويتوقع أن تشهد البطولة حضورا كبيرا، يضاهي بطولة عام 1999 في الولايات المتحدة، التي حققت رقما قياسيا بحضور أكثر من 90 ألف مشجع.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات بين الصين وألمانيا، وأسبانيا وجنوب أفريقيا، والنرويج ونيجيريا.