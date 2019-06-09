الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية، وإغلاق مئات المقاهي في إيران "لمخالفتها المبادئ الإسلامية"

عبر عشرات الآلاف من الأشخاص الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعدما أعيد فتحها لأول مرة منذ 4 أشهر، بحسب مسؤولين.

وأُغلقت الحدود في فبراير/شباط الماضي بناء على طلب من الرئيس نيكولاس مادورو، إذ كان زعيم المعارضة خوان غوارديولا يجهز لعمليات إغاثة إنسانية بدعم من الولايات المتحدة.

وتعاني فنزويلا من نقص في الإمدادات الإساسية مع استمرار أزمة اقتصادية تفاقمت على مدار الأعوام الأخيرة.

ووفقا لتقديرات هيئات تابعة للأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 4 ملايين شخص من فنزويلا منذ 2015.

وقالت وزارة الخارجية في كولومبيا إن أكثر من 30 ألف من مواطني فنزويلا وصلوا إلى أراضيها أمس، السبت.

EPA Copyright: EPA عبر الكثير من مواطني فنزويلا الحدود لشراء سلع أساسية Image caption: عبر الكثير من مواطني فنزويلا الحدود لشراء سلع أساسية