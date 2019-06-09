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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية، وإغلاق مئات المقاهي في إيران "لمخالفتها المبادئ الإسلامية"
ملخص
- الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية بطائرات مسيرة
- إغلاق مئات المقاهي في إيران "لمخالفتها المبادئ الإسلامية"
- فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لأول مرة منذ 4 أشهر
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فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لأول مرة منذ 4 أشهر
عبر عشرات الآلاف من الأشخاص الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعدما أعيد فتحها لأول مرة منذ 4 أشهر، بحسب مسؤولين.
وأُغلقت الحدود في فبراير/شباط الماضي بناء على طلب من الرئيس نيكولاس مادورو، إذ كان زعيم المعارضة خوان غوارديولا يجهز لعمليات إغاثة إنسانية بدعم من الولايات المتحدة.
وتعاني فنزويلا من نقص في الإمدادات الإساسية مع استمرار أزمة اقتصادية تفاقمت على مدار الأعوام الأخيرة.
ووفقا لتقديرات هيئات تابعة للأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 4 ملايين شخص من فنزويلا منذ 2015.
وقالت وزارة الخارجية في كولومبيا إن أكثر من 30 ألف من مواطني فنزويلا وصلوا إلى أراضيها أمس، السبت.
إغلاق مئات المطاعم والمقاهي بإيران بسبب "مخالفة المبادئ الإسلامية"
أفادت تقارير بأن الشرطة الإيرانية أغلقت مئات المطاعم والمقاهي في العاصمة طهران بحجة أنها خالفت "المبادئ الإسلامية".
وقال رئيس شرطة العاصمة، حسين رحيمي، إن العملية استهدفت 547 نشاطا تجاريا، مؤكدا إلقاء القبض على 11 شخصا، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.
وأشارت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن العملية نفذت على مدار 10 أيام.
وشدد رحيمي على أن "الحفاظ على المبادئ الإسلامية...من أهم مسؤوليات ومهام الشرطة".
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية بطائرات مسيرة
أفادت وسائل إعلام موالية لحركة أنصار الله اليمنية بأن المسلحين الحوثيين استهدفوا مطار جازان جنوبي السعودية.
وبحسب قناة المسيرة فإن الهجمات استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار في المطار الواقع بالقرب من الحدود بين البلدين.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من السعودية التي تقود تحالفا لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.