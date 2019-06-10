وزيرا خارجية إيران وألمانيا
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أكراد سوريا: سلمنا فرنسا وهولندا 14 طفلا من أبناء مقاتلي "الدولة الإسلامية"، ووزير الخارجية الألماني في طهران

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ملخص

  1. وزير الخارجية الألماني في طهران لبحث سبل دعم الاتفاق النووي
  2. أكراد سوريا: سلمنا فرنسا وهولندا 14 طفلا من أبناء مقاتلي "الدولة الإسلامية"،

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  1. وزير الخارجية الألماني في طهران لبحث سبل دعم الاتفاق النووي

    التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره الألماني هايكو ماس الذي يقوم بزيارة رسمية لطهران ستشهد في وقت لاحق من اليوم اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني.

    ويبحث الوزير الألماني سبل دعم الاتفاق النووي بين إيران وقوى دولية بجانب نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي.

  2. أكراد سوريا: سلمنا فرنسا وهولندا 14 طفلا من أبناء مقاتلي "الدولة الإسلامية"

    قال مسؤول في الإدارة الكردية بشمال سوريا إنهم سلموا إلى ممثلين عن الحكومتين، الفرنسية والهولندية، 14 من الأطفال الأيتام من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

    وبحسب عبد الكريم عمر المسؤول في الإدارة الكردية فإن 12 طفلا فرنسيا وطفلين هولنديين تم تسلميهم في مدينة عين عيسى شمالي سوريا إلى وفدين عن وزارتي الخارجية في البلدين.

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