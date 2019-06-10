أكراد سوريا: سلمنا فرنسا وهولندا 14 طفلا من أبناء مقاتلي "الدولة الإسلامية"، ووزير الخارجية الألماني في طهران

قال مسؤول في الإدارة الكردية بشمال سوريا إنهم سلموا إلى ممثلين عن الحكومتين، الفرنسية والهولندية، 14 من الأطفال الأيتام من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب عبد الكريم عمر المسؤول في الإدارة الكردية فإن 12 طفلا فرنسيا وطفلين هولنديين تم تسلميهم في مدينة عين عيسى شمالي سوريا إلى وفدين عن وزارتي الخارجية في البلدين.