مظاهرات السودان: وساطة أمريكية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة

قررت وزارة الدفاع الأمريكية وقف تدريب الطيارين الأتراك على طيارات F-35 في قاعدة جوية في أريزونا، وسط الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن شراء تركيا صفقة من صواريخ S-400 الروسية.

وزير الصناعات الدفاعية التركي اسماعيل دمير قال إن واشنطن لم تستجب لاقتراح أنقرة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تتعلق بـ "بصفقة الصواريخ الروسية إس 400"، مؤكدا أن "موقف بلاده بخصوص إتمام هذه الصفقة لم يتغير.