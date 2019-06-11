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مظاهرات السودان: وساطة أمريكية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة
ملخص
- مظاهرات السودان: وساطة أمريكية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة
- تجمع المهنيين السودانيين: متمسكون بالعصيان الشامل حتى اسقاط المجلس العسكري
- واشنطن توقف تدريب الطيارين الأتراك على برامج مقاتلات F-35
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عاجلتجمع المهنيين السودانيين: متمسكون بالعصيان الشامل حتى اسقاط النظام
واشنطن توقف تدريب الطيارين الأتراك على برامج مقاتلات F-35
قررت وزارة الدفاع الأمريكية وقف تدريب الطيارين الأتراك على طيارات F-35 في قاعدة جوية في أريزونا، وسط الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن شراء تركيا صفقة من صواريخ S-400 الروسية.
وزير الصناعات الدفاعية التركي اسماعيل دمير قال إن واشنطن لم تستجب لاقتراح أنقرة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تتعلق بـ "بصفقة الصواريخ الروسية إس 400"، مؤكدا أن "موقف بلاده بخصوص إتمام هذه الصفقة لم يتغير.
مظاهرات السودان: وساطة أمريكية بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أرفع دبلوماسي أمريكي إلى أفريقيا سيسافر إلى السودان هذا الأسبوع للاجتماع مع المجلس العسكري وممثلي قوى الحرية والتغيير سعيا لاستئناف المحادثات بين الجانبين. وأضافت الوزارة أن تيبور ناج (Tibor Nagy)، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، سيدعو أيضا إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات.
وكشفت مصادر قوى الحرية والتغيير أنها ستقترح على المجلس العسكري ثمانية أسماء من طرفها لعضوية المجلس السيادي المقترح، وستكون بينها ثلاث نساء، وأن مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء هو عبد الله حمدوك.