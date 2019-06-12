إقليم كسوفو
مباشر

سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي، وإحياء الذكرى العشرين لتدخل الناتو في كوسوفو

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي
  2. إحياء الذكرى العشرين لتدخل الناتو في كوسوفو

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. إحياء الذكرى العشرين لتدخل الناتو في كوسوفو

    يحيي إقليم كوسوفو اليوم الذكرى العشرين لتدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع الذي كان يشهده الإقليم وهو الامر أنتهى بحرب ضد صربيا.

    ويشارك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في المراسم بوصفه ضيف شرف في الفعالية التي يقول القائمون عليها إنها تهدف إلى تقديم الشكر لمن ساهموا في تمهيد الطريق أمام استقلال الإقليم.

    هذا وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو رغم مرور 11 عاما على إعلان الاستقلال.

  2. سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي

    أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الدفاعات الجوية للبلاد تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على جنوب البلاد وأسقطت عددا منها.

    وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية فإن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي استهدف منطقة تل الحارة في محافظة درعا والمطلة على مرتفعات الجولان المحتلة.

    هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي حيال تلك التقارير.

العودة إلى أعلى