سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي، وإحياء الذكرى العشرين لتدخل الناتو في كوسوفو

يحيي\nإقليم كوسوفو اليوم الذكرى العشرين لتدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع الذي\nكان يشهده الإقليم وهو الامر أنتهى بحرب ضد صربيا. ويشارك\nالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في المراسم بوصفه ضيف شرف في الفعالية التي\nيقول القائمون عليها إنها تهدف إلى تقديم الشكر لمن ساهموا في تمهيد الطريق أمام\nاستقلال الإقليم. هذا وترفض\nصربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو رغم مرور 11 عاما على إعلان الاستقلال.
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إحياء الذكرى العشرين لتدخل الناتو في كوسوفو
يحيي إقليم كوسوفو اليوم الذكرى العشرين لتدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع الذي كان يشهده الإقليم وهو الامر أنتهى بحرب ضد صربيا.
ويشارك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في المراسم بوصفه ضيف شرف في الفعالية التي يقول القائمون عليها إنها تهدف إلى تقديم الشكر لمن ساهموا في تمهيد الطريق أمام استقلال الإقليم.
هذا وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو رغم مرور 11 عاما على إعلان الاستقلال.
سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الدفاعات الجوية للبلاد تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على جنوب البلاد وأسقطت عددا منها.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية فإن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي استهدف منطقة تل الحارة في محافظة درعا والمطلة على مرتفعات الجولان المحتلة.
هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي حيال تلك التقارير.