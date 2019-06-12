سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي، وإحياء الذكرى العشرين لتدخل الناتو في كوسوفو

يحيي إقليم كوسوفو اليوم الذكرى العشرين لتدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع الذي كان يشهده الإقليم وهو الامر أنتهى بحرب ضد صربيا.

ويشارك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في المراسم بوصفه ضيف شرف في الفعالية التي يقول القائمون عليها إنها تهدف إلى تقديم الشكر لمن ساهموا في تمهيد الطريق أمام استقلال الإقليم.

هذا وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو رغم مرور 11 عاما على إعلان الاستقلال.