حادث الناقلتين النفطيتين في بحر عُمان: إحدى الناقلتين كانت "في طريقها من السعودية إلى سنغافورة ومحملة بشحنة ميثانول"

كلما توترت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران ولاحت نذر المواجهة بينهما تعلن إيران أن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات العالم لن يكون آمناً اذا تعرضت لهجوم وأنها قادرة على إغلاقه متى شاءت.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:

9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم