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حادث الناقلتين النفطيتين في بحر عُمان: إحدى الناقلتين كانت "في طريقها من السعودية إلى سنغافورة ومحملة بشحنة ميثانول"

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ملخص

  1. حادث الناقلتين النفطيتين في بحر عُمان: إحدى الناقلتين كانت "في طريقها من السعودية إلى سنغافورة ومحملة بشحنة ميثانول"
  2. وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا): إنقاذ 44 بحاراً من طاقم ناقلتَي النفط وهم الآن في ميناء جاسك جنوبي إيران
  3. 9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم
  4. خامنئي: لا أصدق عرض ترامب بـ "مفاوضات نزيهة" مع إيران
  5. الخارجية الإيرانية: نشعر بقلق شديد جراء حادثة ناقلتي النفط

تغطية مباشرة

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  1. عاجلالخارجية الإيرانية: نشعر بقلق شديد جراء حادثة ناقلتي النفط

    الخارجية الإيرانية: الحادثة فعل مريب في توقيت حساس

  2. عاجلوكالة الأنباء الفرنسية: الناقلة التي كانت تحمل الميثانول تعرضت للتدمير، ولكن الشحنة "سليمة"

  3. عاجلبريطانيا تعرب عن قلقها العميق إزاء التفجيرات التي استهدفت سفينتين في خليج عمان

  4. 9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم

    كلما توترت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران ولاحت نذر المواجهة بينهما تعلن إيران أن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات العالم لن يكون آمناً اذا تعرضت لهجوم وأنها قادرة على إغلاقه متى شاءت.

    وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:

    9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم

    هرمز
    Copyright: BBC

  5. عاجلخامنئي: لا أصدق عرض ترامب بـ "مفاوضات نزيهة" مع إيران

    أبلغ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه لا يصدق عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء "مفاوضات نزيهة" مع إيران.

  6. عاجلآخر تطورات التوتر في منطقة الخليج

    • البحرية الأميركية: ناقلتا نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان
    • الرياض تتهم إيران بالمسؤولية عن هجمات الطائرات بدون طيار ضد محطات ضخ نفط بالسعودية والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. وهو الأمر الذي نفته إيران.
    • مسؤول أمريكي رفيع المستوى يؤكد أن ألغاما بحرية إيرانية استخدمت ضد ناقلات النفط قبالة الساحل الإماراتي. وهو الأمر الذي نفته إيران أيضا.
    • مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يقول إن الهجمات على ناقلات نفط في الخليج ومحطات ضح النفط في السعودية والهجوم الصاروخي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد جميعها مترابطة.
    • تم مؤخرا تفعيل اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف قاعدة جوية أمريكية.
    • وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مؤخرا نشر 900 جندي إضافي في الشرق الأوسط ومددت مدة بقاء 600 آخرين وذلك بعد نشرها حاملة طائرات وقاذفات قنابل وصواريخ باتريوت.
    • وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعرض مؤخرا خلال زيارة لبغداد توقيع معاهدة عدم اعتداء مع الجيران الخليجيين.

    تقارير: استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

    "تخريب" السفن قرب الإمارات قد يشعل "منطقة تنتظر عود الثقاب

    المتحدث باسم التحالف: الحوثيون حاولوا مهاجمة مرفق حيوي في السعودية بطائرة بدون طيار

    السعودية: أسقطنا طائرة مسيرة تحمل متفجرات قبل استهدافها مطار جازان

    صور لرادار فنلندي تؤكد تسرب النفط من الناقلة التي تعرضت للـ "تخريب" في خليج عمان

    واشنطن: ألغام إيرانية استخدمت على الأرجح للهجوم على سفن قبالة الإمارات

    دونالد ترامب: الحرب مع إيران تعني "نهايتها"

    تعرف أكثر على القاذفة الإستراتيجية بي 52

    هرمز
    Copyright: BBC

  7. عاجلوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا): إنقاذ 44 بحاراً من طاقم ناقلتَي النفط وهم الآن في ميناء جاسك جنوبي إيران

  8. عاجلالبحرية الأميركية: ناقلتا نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان

  9. عاجلرويترز: إحدى الناقلتين كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول

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