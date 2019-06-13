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حادث الناقلتين النفطيتين في بحر عُمان: إحدى الناقلتين كانت "في طريقها من السعودية إلى سنغافورة ومحملة بشحنة ميثانول"
ملخص
- حادث الناقلتين النفطيتين في بحر عُمان: إحدى الناقلتين كانت "في طريقها من السعودية إلى سنغافورة ومحملة بشحنة ميثانول"
- وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا): إنقاذ 44 بحاراً من طاقم ناقلتَي النفط وهم الآن في ميناء جاسك جنوبي إيران
- 9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم
- خامنئي: لا أصدق عرض ترامب بـ "مفاوضات نزيهة" مع إيران
- الخارجية الإيرانية: نشعر بقلق شديد جراء حادثة ناقلتي النفط
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9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم
كلما توترت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران ولاحت نذر المواجهة بينهما تعلن إيران أن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات العالم لن يكون آمناً اذا تعرضت لهجوم وأنها قادرة على إغلاقه متى شاءت.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:
9 معلومات مهمة عن مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث امدادات النفط في العالم
عاجلخامنئي: لا أصدق عرض ترامب بـ "مفاوضات نزيهة" مع إيران
أبلغ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه لا يصدق عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء "مفاوضات نزيهة" مع إيران.
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