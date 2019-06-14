حادث الناقلتين النفطيتين في خليج عمان: بريطانيا لا ترى سببا لعدم تصديق التقييم الأمريكي

قال التحالف بقيادة السعودية فى اليمن بأن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي اليوم الجمعة.

وكان الحوثيون قد صرحوا بأنهم استهدفوا مطار أبها اليوم، وطالبوا شركات الطيران المدنية بالابتعاد عن المطارات السعودية لأن استهدافها سيستمر طالما استمر ما وصفوه بالحصار الذي تفرضه السعودية.

يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة أصبح وسيلة حركة أنصار الله الحوثية فى الأونة الاخيرة لاستهداف بعض المواقع السعودية.