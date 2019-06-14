مباشر
حادث الناقلتين النفطيتين في خليج عمان: بريطانيا لا ترى سببا لعدم تصديق التقييم الأمريكي
ملخص
- حادثة الناقلتين النفطيتين في خليج عمان: بريطانيا لا ترى سببا لعدم تصديق التقييم الأمريكي
- التحالف بقيادة السعودية: أسقطنا طائرات مسيرة لحركة الحوثي باتجاه مطار أبها ومدينة خميس مشيط
تغطية مباشرة
time_stated_uk
عاجلالمتحدث باسم حركة الحوثيين: استهدفنا ردارات الملاحة في مطار أبها الدولي
التحالف بقيادة السعودية: أسقطنا طائرات مسيرة لحركة الحوثي باتجاه مطار أبها ومدينة خميس مشيط
قال التحالف بقيادة السعودية فى اليمن بأن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي اليوم الجمعة.
وكان الحوثيون قد صرحوا بأنهم استهدفوا مطار أبها اليوم، وطالبوا شركات الطيران المدنية بالابتعاد عن المطارات السعودية لأن استهدافها سيستمر طالما استمر ما وصفوه بالحصار الذي تفرضه السعودية.
يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة أصبح وسيلة حركة أنصار الله الحوثية فى الأونة الاخيرة لاستهداف بعض المواقع السعودية.
حادثة الناقلتين النفطيتين في خليج عمان: بريطانيا لا ترى سببا لعدم تصديق التقييم الأمريكي
قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت إن بلاده تصدق وجهة النظر الأمريكية التي حملت إيران مسؤولية تعرض ناقلتي نفط في خليج عمان أمس لهجمات.
وأضاف هانت إن بلاده ستعد تقييمها الخاص.