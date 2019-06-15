الرئيس الإيراني: سنواصل تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي بغياب المؤشرات الإيجابية

قال التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي.

وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي جديد شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم التحالف أمس إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.