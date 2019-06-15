قال التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي. وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي جديد شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية أمس الجمعة. وقال متحدث باسم التحالف أمس إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
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وسائل إعلام سعودية: التحالف يستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء
قال التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي.
وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي جديد شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية أمس الجمعة.
وقال متحدث باسم التحالف أمس إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
الرئيس الإيراني: سنواصل تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي بغياب المؤشرات الإيجابية
خلال افتتاح القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم السبت.
هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواصلة تقليص التزام بلاده بالاتفاق النووي إذا استمر ما وصفه بغياب المؤشرات الإيجابية من الأطراف الموقعة عليه.
وقال روحاني إن بلاده مستمرة في الالتزام بالاتفاق النووي على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وكانت طهران أعلنت في مايو/ أيار أنه إذا لم تتكفل القوى العالمية بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.